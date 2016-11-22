Центробанк начал чистку «продавцов долгов»

К весне 2017 года «теневые игроки» рынка микрокредитования должны быть устранены. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №218 от 23.11.2016

За год число микрофинансовых организаций в Свердловской области сократилось на 36 процентов. Из государственного реестра были исключены те, кто не предоставлял в ЦБ РФ отчётность. Сейчас на Среднем Урале зарегистрировано 46 региональных МФО, но реальное число офисов всевозможных «Быстрых денег» насчитывает сотни.

Дозанимались

В Центробанке существует самая жёсткая установка по микрокредитным организациям — «теневые игроки», использующие полулегальные схемы работы, должны быть упразднены к весне следующего года. Часть компаний ликвидируется сама, поскольку с 6 сентября 2016 года в силу вступило требование о том, что МФО должна состоять в отраслевой саморегулируемой организации. Остальные недобросовестные организации прекратят работу по итогам аудита и решению регулятора.

Пик развития этого бизнеса пришёлся на 2013–2015 годы, когда в стране сформировались крупные сети выдачи кредитов. В отличие от банков, которым намного сложнее и дороже открывать отделения в небольших муниципальных образованиях, микрокредитные организации смогли обеспечить самый широкий охват. Точки «продавцов долгов», за услуги которых иногда нужно переплачивать до 600 процентов, появились едва ли не на каждом остановочном комплексе. Всего за три года объём рынка микрофинансирования в России вырос в четыре раза: с 48 миллиардов рублей в 2012 году до 200 миллиардов — в текущем (включая ломбарды и кредитные кооперативы). К сентябрю этого года в госреестре МФО, опубликованном на сайте Центрального банка РФ, можно было насчитать почти 7,9 тысячи компаний, из которых действующим бизнесом является лишь половина.

Мэр Качканара Сергей Набоких говорит, что такие инвесторы не создают рабочих мест и не платят налогов.

— Они просто берут несколько метров в аренду — и всё. Городу существование этого бизнеса ничего не даёт, кроме проблем, когда начинаются взыскания долгов со скандалами, — говорит он.

Как сообщили «ОГ» в Уральском главном управлении Центрального банка Российской Федерации, за 2015 год были проведены около 5,5 тысячи дистанционных проверок деятельности микрофинансовых организаций (и столько же за девять месяцев 2016 года) на соблюдение законов о микрофинансировании и потребительском кредитовании. В результате было выявлено множество нарушений финансовой отчётности МФО, существование на рынке «диких» предприятий, не состоящих в реестре. Кроме того, зафиксированы финансовые махинации в отношении потребителей, которым в рамках договора насчитывали долги, превышающие предельные значения, установленные ЦБ РФ.

Спасение утопающих

За десять месяцев текущего года в Управление службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в Уральском федеральном округе в отношении микрофинансовых организаций поступило 287 обращений от граждан, проживающих на территории Свердловской области. В подавляющем большинстве случаев обращения связаны с деятельностью «сетевых» МФО с пропиской в столице. Чаще всего обращения касаются злоупотреблений компаний при взыскании задолженности по договорам микрозаймов. Копии обращений, в которых речь идёт об уголовно наказуемых деяниях, автоматически пересылаются в прокуратуру и правоохранительные органы. С начала года по Свердловской области были зафиксированы 12 случаев.

Однако в полиции такие заявления нередко начинают буксовать. В ГУ МВД по Свердловской области поясняют, что сложности связаны с доказательной базой — организация имеет право требовать возврата денег по договору и полиция не может вмешиваться в гражданско-правовые отношения. В случае поступления угроз в адрес должника также бывает очень сложно вмешаться, потому что возникает вопрос доказательной базы. Поэтому чаще всего полиция начинает работать по факту каких-либо инцидентов. Но в регионе нет уголовных дел, которые официально связаны со злоупотреблениями какого-либо кооператива или МФО.

Выбивание долгов, которое сопровождается устрашающими действиями (поджог двери в квартиру или машины) — это всегда преступление частного лица. «Фигурантом такого дела будет гражданин, который будет объяснять свои действия личной неприязнью. Никто ещё не давал показаний, что получил какие-то инструкции в отношении должника и что инцидент вообще связан с кредитным договором. Потому что слишком велика разница между статьёй о хулиганстве и ответственностью за создание организованной преступной группы», — говорит представитель областного полицейского главка.

Что изменится?

Рынок микрофинансирования кардинально изменится. Как рассказалал «ОГ» руководитель представительства в Екатеринбурге одной из федеральных сетей, пожелавший остаться неназванным, в итоге останутся 50–200 компаний, которые будут соответствовать требованиям регулятора. И все они должны будут пройти процедуру перерегистрации, выбрав одну из двух разрешённых форм: работать смогут микрофинансовая (МФК) или микрокредитная (МКК) компании. МФК должна иметь капитал не менее 70 миллионов, она будет находиться под прямым надзором ЦБ РФ и сможет выдавать физлицам займы до

1 миллиона рублей и привлекать деньги от физлиц и организаций. Все остальные становятся МКК. Они не имеют права принимать вложения граждан и выдавать более 500 тысяч рублей. При этом все компании должны быть одной из трёх легитимных СРО («Единство», «МиР», «Альянс»). Кроме того в профильный комитет Госдумы рекомендовал ко второму чтению поправки в Гражданский кодекс, ограничивающий обременительные проценты. «Ростовщические» ставки потребитель сможет оспорить в суде.

Микрофинансовые организации предлагают моментально оформить кредит под высокие проценты. Взяв его, потребитель фактически попадает в рабство — сумма, которую требуется вернуть, с каждым днём растёт в геометрической прогрессии. Фото Алексей Кунилов