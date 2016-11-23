В Екатеринбурге вручили 17 авто уральцам, пострадавшим на производстве

Предполагается, что ещё 40 машин будут выданы уральцам в ближайшее время. Фото:пресс-служба СО ФСС РФ

Опубликовано в №219 от 24.11.2016

Вчера в Екатеринбурге сотрудники Свердловского отделения Фонда социального страхования РФ бесплатно вручили 17 автомобилей LADA GRANTA уральцам, получившим травмы из-за несчастных случаев на производстве.

Каждая машина переоборудована под индивидуальные особенности своего будущего владельца: с учётом имеющихся у него травм. Распределение таких автомобилей организовано согласно требованиям федерального законодательства в рамках системы комплексной реабилитации людей, пострадавших на производстве.

— Сегодня выдана первая партия таких автомобилей. А в целом за 2016 год Свердловское отделение Фонда социального страхования РФ закупило 57 специализированных транспортных средств для таких граждан, — пояснила начальник отдела страхования профессиональных рисков Свердловского отделения ФСС РФ Юлия Замараева.