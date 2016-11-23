О строительных «полуфабрикатах» узнал Путин

29 октября 2016 года в «ОГ» вышел материал «Строительные «полуфабрикаты», где мы рассказали о детсадах, которые были построены, но так и не введены в эксплуатацию из-за строительных недоделок

Опубликовано в №219 от 24.11.2016

22 ноября руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Свердловской области Жанна Рябцева на «Форуме действий» ОНФ в Москве рассказала Президенту Владимиру Путину о недостроенных соцобъектах, в том числе детсадах, о которых ранее сообщала «ОГ».

Она предложила федеральным и региональным властям подключить «фронтовиков» к контролю за строительством этих объектов.

По словам Жанны Рябцевой, представленный президенту список из 40 примеров незавершённых в срок соц-объектов (садиков, физкультурно-оздоровительных центров, фельдшерско-акушерских пунктов, театров и других) в 27 регионах после форума расширился до 60 пунктов и далее будет пополняться.

— На следующей неделе я буду добиваться официального выезда с чиновниками из областного минобразования в Шалинский округ, где находится три недостроенных детсада, о которых нам рассказали жители. Если они начали работать — здорово, если всё осталось, как месяц назад, когда мы там были, — этим вопросом будет заниматься генпрокуратура. Также хочу поблагодарить «ОГ» за недавнюю публикации о недостроенных детских садах — строительных «полуфабрикатах», — сказала Жанна Рябцева. — Мы обязательно проедем и по тем адресам, которые вы указали.

Владимир Путин также отметил, что обратит на эти факты внимание прокуратуры.

— У нас несколько лет назад принято общее правило: мы не должны выделять деньги на новые объекты, пока не завершили строящиеся. И если какие‑то объективные обстоятельства не дали возможности завершить ту или иную стройку в срок, то на новые объекты деньги выделять нельзя. Да, может быть, тогда показатели будут чуть-чуть ниже у различных наших коллег в регионах. Но зато это не даст возможность разбазаривать государственные деньги, — сказал президент.

В дни форума Жанна Рябцева также вошла в состав центрального штаба ОНФ, что поможет «ей влиять на принятие решений в организации на федеральном уровне».