Неделя до расплаты

Остались считанные дни, чтобы заплатить налоги на имущество физических лиц, землю и транспорт, но на данный момент в нашей области собрано около 40 процентов от суммы начислений. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №219 от 24.11.2016

Всего неделя осталась у жителей области для того, чтобы уплатить налоги на имущество, землю и транспорт, но исполнять прямую обязанность вовремя свердловчане не спешат. Пока уплачено лишь около 40 процентов от суммы начислений.

Как сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области, за прошлый год физическим лицам в сумме начислили более пяти миллиардов рублей, но пока из них граждане уплатили лишь 1,8 миллиарда (из них транспортный налог — 819 миллионов, земельный — 308 миллионов, налог на имущество физлиц — 696 миллионов рублей). Между тем эти деньги идут на социальные нужды района и области, где живут налогоплательщики: налоги на транспорт поступают в региональную казну, а налоги на землю и имущество остаются в муниципалитетах, составляя важную статью местных бюджетов.

— В этом году из 74 миллионов собственных средств местного бюджета два должны составить налоги физических лиц. Пока собрано меньше половины запланированной суммы, — объясняет мэр Верхнего Дуброво Валерий Конопкин. — Пытаемся донести до людей, что деньги, которые они платят, идут на благоустройство их же района — на обустройство школ и больниц, дорог, освещения, подъездов к садовым участкам.

— Сам я уже уплатил имущественные налоги за семью и призываю следовать примеру земляков, — говорит глава Верхотурья Алексей Лиханов. — Но к концу прошлой недели выплачено лишь 62 процента налога на имущество от запланированных 2,1 миллиона. Для сравнения: в прошлом году к этому же времени было выплачено почти 104 процента.

Между тем при неуплате налога после 1 декабря за каждый день просрочки платежа будет начисляться пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Банка России. Если налогоплательщик не реагирует на требования ведомства об уплате, материалы передаются в суд.

Быстрее и проще всего произвести уплату через Интернет.

— В электронном виде уведомления направлены 400 тысячам пользователей «личного кабинета» налогоплательщика на сайте ФНС России www.nalog.ru, — объясняет пресс-секретарь ведомства Татьяна Корчак. — Всё, что от них требуется, зайти в «личный кабинет» на сайте

nalog.ru с помощью логина и пароля и уплатить нужную сумму через интернет-портал или, распечатав квитанцию, через банк. Если пользователям нужны были бумажные уведомления, то они должны были сообщить об этом в налоговую службу до 1 сентября. Тем, кто не зарегистрирован в «Личном кабинете», уведомления рассылали, как обычно, по почте. Рассылкой занимается ФКУ «Налог-сервис», причём уведомления жителям области пришли из Уфы, налогоплательщиков этот факт смущать не должен.

Если уведомление по какой-то причине не пришло или сумма, по вашему мнению, начислена неправильно, можно обратиться в инспекцию по месту нахождения имущества лично либо через сервис на сайте nalog.ru. Там же можно найти справочную информацию по ставкам и льготам на налоги на землю и имущество в муниципалитетах. Уточнить информацию можно в контакт-центре ФНС по телефону 8–800–222-22–22 или на горячей линии по имущественным налогам, которую открыло управление ФНС по Свердловской области по телефону 356–06–94.

В случае, если налогоплательщик не может сразу уплатить имущественный налог, он может обратиться в налоговый орган с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки по его уплате в срок до одного года. Однако для их получения нужно иметь соответствующие основания, а также представить документы, необходимые для рассмотрения.