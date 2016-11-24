11 главных статей расходов

По словам Евгения Куйвашева, в жилищном строительстве ключевой задачей остаётся обеспечение населения качественным и доступным жильём. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №220 от 25.11.2016

В Свердловской области полным ходом идёт работа над проектом бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. В начале недели главный финансовый документ области был одобрен в первом чтении депутатами регионального Заксобрания. Следующий этап — согласительные комиссии и балансировка проекта. После этого бюджет ждёт ещё два чтения, однако уже сейчас можно с уверенностью говорить, на какие проекты будет заложено большее финансирование. «ОГ» выяснила, куда направят 97 процентов региональной казны и как со следующего года изменится подход к распределению денег.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме Президент РФ Владимир Путин объявил о создании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, который сам же и возглавил. Президент отметил, что совет «займётся ключевыми проектами, которые направлены на структурные изменения в экономике и социальной сфере для повышения темпов роста». В его состав вошли руководители законодательных органов, включая руководство обеих палат парламента, руководство президентской администрации, члены правительства, полпреды, представители бизнес-сообщества и эксперты.

В сентябре председатель российского правительства Дмитрий Медведев, который возглавил президиум совета, огласил окончательный список из 11 приоритетных стратегических направлений. Выглядит он следующим образом: «Здравоохранение», «Образование», «Ипотека и арендное жильё», «Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Реформа контрольной и надзорной деятельности», «Безопасные и качественные дороги», «Моногорода» и «Экология».

К слову, впервые словосочетание «приоритетные национальные проекты» прозвучало в 2005 году, ответственным за них также был Медведев. Правда, тогда их было четыре — здоровье, образование, жильё и развитие села. Однако, как говорят эксперты, экономика в стране поменялась, поэтому новый список нацпроектов заметно расширился.

На прошлой неделе, выступая перед фракцией «Единой России» в Госдуме, председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что «в следующем году правительство предложило выделить на приоритеты значительные средства — почти 200 миллиардов рублей».

Нацпроекты займут 97 процентов бюджета

Регионы также будут принимать свои бюджеты, опираясь на национальные проекты. Во время Бюджетного послания депутатам регионального Заксобрания губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже заявлял, что область должна «полностью обеспечить их реализацию в расходах областного и местных бюджетов». По словам председателя комитета областного парламента по бюджету Владимира Терешкова, на это в следующем году будет направлено 97 процентов региональной казны.

В том же послании Евгений Куйвашев озвучил, чего конкретно планирует добиться область по каждому из 11 направлений. В здравоохранении, например, первоочередной задачей является обеспечение своевременности, качества и доступности медицинской помощи. Приоритет образования — реконструкция, ремонт и строительство новых школ. В жилищном строительстве ключевой задачей остаётся обеспечение населения качественным и доступным жильём, а также продление программы по переселению свердловчан из ветхого и аварийного жилья. Что касается экологии, то под этот проект планируется запустить масштабную, долговременную программу «Зелёные города Урала», которая будет направлена на восстановление и расширение городских парков и скверов, озеленение и благоустройство дворов. Предложения есть и по оставшимся приоритетам.

На встрече с фракцией «ЕР» Дмитрий Медведев также анонсировал, что при реализации этих приоритетов будет использоваться проектный подход.

— Нам необходимо определить целеполагание. Например, строительство школ в Свердловской области. Под этот проектный подход обозначается необходимая сумма средств, а со стороны исполнительного органа власти формируется проектный офис, куда войдут и представители минстроя, и представители министерства образования, представители минфина, представители муниципального сообщества, на чьей территории планируется строительство. Возглавит офис, например, курирующий эту сферу вице-губернатор. Таким составом они будут отслеживать финансирование, как идёт отбор подрядчиков, как продвигается строительство и так далее, — объясняет суть проектного подхода Владимир Терешков.

По словам Евгения Куйвашева, формирование офисов в регионе уже запущено. Однако заработают они после принятия бюджета на будущий год. По его словам, они будут открыты под каждое приоритетное направление, а центральный офис он возглавит лично. Кроме того, глава региона поручил первому вице-губернатору Алексею Орлову ускорить создание на Среднем Урале проектного офиса, который займётся улучшением делового климата.

— Инвестиционный климат — важнейшее направление нашей работы, так как позволяет заложить основу для обеспечения наших текущих обязательств перед жителями и создать серьёзный задел для развития в самых разных отраслях. Поэтому было бы правильно создание проектного офиса по этому направлению максимально форсировать. Тем более, что у нас вся соответствующая база имеется: область традиционно получает высокую оценку в части поддержки малого и среднего бизнеса, регион стал одним из первых в стране, чья управленческая команда прошла на федеральном уровне обучение, — сказал Евгений Куйвашев.

Центр поможет?

Сейчас перед региональной властью остро стоит вопрос: как в реализации нацпроектов поможет федеральный центр? Как «ОГ» сообщала ранее, из-за ряда изменений в федеральном законодательстве областная казна в следующем году потеряет несколько миллиардов рублей. Поэтому в свердловском минфине надеются на федеральные субсидии, вопрос о распределении которых ещё не рассматривался в Госдуме.

— Нам предстоит очень серьёзная работа с федеральными структурами по привлечению средств. Мы делаем упор на включение тех расходов, которые позволят привлечь средства федерального бюджета. Это касается и школ, и газификации, и ЖКХ, то есть практически всех 11 приоритетных направлений. Готовим проекты, чтобы зайти с предложениями, которые нам позволят получить федеральное финансирование, — заявил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.