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Уральское предприятие начнёт поставлять оборудование для индийского метро

24 ноября 2016, 18:33 / Экономика
Фото: ventprom.com

Фото: ventprom.com

  • Опубликовано в №... от ...01.2016 под заголовком «...»

Артёмовский машиностроительный завод «Вентпром» будет поставлять вентиляторы для калькуттского метро. Об этом вчера сообщил «ОГ» Бхарат Ганди, руководитель фирмы SRB International — официального индийского представителя 35 компаний из России и стран СНГ, в том числе — пяти уральских заводов.

Пять месяцев назад, на международной промышленной выставке «Иннопром», с этими предприятиями было заключено несколько соглашений о сотрудничестве, и сейчас они обретают вполне конкретные очертания.

О том, как индийские метростроители перенимали опыт москвичей, «ОГ» рассказывала накануне Иннопрома в номере за 9 июля «Как открыть 160 станций за 14 лет?». Выставка открыла для зарубежных партнёров артёмовскую продукцию, и сейчас ведутся переговоры о поставке оборудования для старейшего в Индии метрополитена — так называемых вентиляторов главного проветривания.

— И таких успешных примеров взаимодействия много, — говорит господин Ганди. — Если раньше у большинства индийских предпринимателей на слуху были только Москва и Санкт-Петербург, то сейчас люди в выгодном свете увидели Екатеринбург и Свердловскую область, знают, что производят, например, Уралхиммаш или Уралмашзавод, и готовы заключать контракты.

Последний выполняет сразу несколько серьёзных заказов индийских компаний, в частности, участвует в тендере на поставку в Индию шести шагающих экскаваторов — драглайнов, которые могут дать фору американским конкурентам. По словам Бхарата Ганди, уральское оборудование не уступает по качеству зарубежному, а детали для него обходятся дешевле, да и менять их в первые 5–6 лет эксплуатации не приходится — убедился на личном опыте. Параллельно в районе Синграули (центральная Индия) создаётся первый зарубежный сервисный центр Уралмашзавода, который будет обслуживать и ремонтировать технику, выпускаемую предприятием.

— Сотрудничество с уральскими предприятиями не прекращалось с тех пор, как в вашем городе 60 лет назад побывали Джавахарлал Неру с дочерью Индирой Ганди, — резюмирует однофамилец индийского премьер-министра. — Иннопром укрепил эту традицию: многие уже планируют поездку на следующую выставку.

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