Правительство РФ утвердило «дорожную карту» по контролю за выплатой зарплаты в регионах

Опубликовано в №222 от 29.11.2016

МОСКВА. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провёл селекторное совещание в режиме видеоконференции с участием глав субъектов России о ситуации с задолженностью по заработной плате. Глава федерального кабмина заявил, что правительство подготовило комплекс мер для решения вопроса: утвердило «дорожную карту» по контролю за выплатой зарплаты, повысило административную ответственность работодателей, ввело прогрессирующие штрафы, а также увеличило размер компенсации работникам и удвоило процентную ставку за каждый день просрочки заработной платы.

— Мы помним 1990-е годы, когда владельцы предприятий решали свои финансовые проблемы за счёт работников, а долги по зарплате копились месяцами, и к таким периодам возврата быть не может, — отметил Дмитрий Медведев. — Основная причина образования долгов заключается в отсутствии у организаций собственных средств. Оставшаяся часть задолженности возникла из-за несвоевременного перечисления денег из бюджетов всех уровней.

Как заявила зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, сейчас отдельно обсуждается тема создания независимого фонда, который будет выплачивать зарплату работникам, перед которыми образовались задолженности в результате банкротства. По замыслу истцом в деле о банкротстве становится фонд, который обеспечит погашение задолженности по заработной плате, а затем истребует с предприятия-банкрота эти средства.

По оперативным данным Государственной инспекции труда в Свердловской области, 32 предприятия региона задолжали своим работникам 155,2 миллиона рублей.