В провинции Гуандун появится узловой центр для торговли России и Китая

Опубликовано в №223 от 30.11.2016

Во время Китайско-российской торговой стыковочной ярмарки заместитель губернатора провинции Гуандун Хэ Чжуню отметил, что надеется на укрепление дружественного сотрудничества с Россией и дальнейшее упрощение торговли, а также заявил о создании в городе Гуанчжоу узлового центра для торговли российских предприятий с Китаем. Об этом пишет газета «Хэйлунцзянская экономика».

По словам Хэ Чжуню, китайско-российский торговый индустриальный парк позволит создать узловой центр для торговли российских предприятий с Китаем, привлекать больше торговых, логистических и финансовых учреждений в регион, чтобы на основе кластера портов на дельте реки Чжуцзян, путём морской и железнодорожной перевозки помогать российским товарам распространяться в регионах Юго-Восточной Азии. Гуанчжоу надеется, что торговый парк, поезд «Китай-Европа» и развитие международной электронной коммерции поспособствуют увеличению поставок зерна, мяса, и других сельскохозяйственных продуктов.