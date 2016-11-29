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Муниципалитетам рассказали, как тратить бюджетные деньги

29 ноября 2016, 18:35 / Экономика
  • Опубликовано в №223 от 30.11.2016

Вчера во время заседания Совета представительных органов муниципальных образований региона мэрам и депутатам местных дум прочитали лекцию о том, как эффективно расходовать бюджетные средства.

В роли лектора выступила первый заместитель министра финансов Свердловской области Светлана Климук. По итогам 2015 года почти треть — 21 из 73 МО завысили свои бюджеты «для выполнения плана», что привело к проблемам их исполнения, и как следствие — к росту кредиторской задолженности. По итогам прошлого года кредиторская задолженность свердловских муниципалитетов выросла на 1,5 миллиарда рублей, а общая сумма их долга составила 6,2 миллиарда рублей. В основном это кредиты, взятые в коммерческих банках под 11,6 и 16 процентов годовых.

— Рост кредиторской задолженности допущен в 18 муниципалитетах, в том числе более чем в два раза — в городских округах Арамильский,

Артинский, Нижнетуринский, Тавдинский. Почти в три раза в городе Нижний Тагил. В четыре раза в городских округах Карпинск, Режевской. Почти в 14 раз в Серовском ГО, — рассказала замминистра финансов.

Присутствующим в зале мэрам и депутатам при принятии бюджета она рекомендовала не допускать увеличения муниципального долга свыше 50 процентов и не направлять более пяти процентов муниципальной казны на погашение долговой нагрузки.

— Если есть задолженность, не нужно начинать новые объекты. Необходимо проводить анализ установленных ставок и предоставленных преференций по местным налогам и арендным платежам. Рекомендуем установить по ним максимальные ставки. Нужно в постоянном режиме мониторить поступление налога НДФЛ. Для сокращения потерь местных бюджетов необходимо проводить анализ факторов, влияющих на снижение рыночной стоимости земель по отношению к кадастровой стоимости, — объяснила Светлана Климук.

Председатель городской думы Качканара Геннадий Русскихпоинтересовался у представителя регионального минфина, какие в министерстве есть механизмы мониторинга неэффективного расходования бюджетных средств? На что получил ответ: таких механизмов нет.

— Мы обращались в Заксобрание, чтобы по неэффективным расходам были введены соответствующие поправки в законодательство. В первую очередь должна быть уголовная ответственность за неэффективные расходы, — сказал Геннадий Русских.

Председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина, которая проводила заседание, уточнила, что уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств существует. Что же касается предложения депутата, то, по её словам, полномочия Заксобрания ограничены.

— Мы уже вносили поправки в Административный кодекс, но по требованию прокурора они отменялись, — вспомнила Людмила Бабушкина. Однако она выразила готовность в случае необходимости обратиться с инициативой к депутатам Госдумы.

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