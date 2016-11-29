План по капремонту по России выполнен на 44 процента, на Среднем Урале — на 82

Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №223 от 30.11.2016

Вчера, 29 ноября, губернатор Евгений Куйвашев провёл заседание правительства Свердловской области, одной из главных тем которого стало подведение итогов выполнения капремонта домов.

По объёму ремонтируемого жилья Свердловская область находится на третьем месте в России, по объёму выполнения плана кап-ремонта — на седьмом в РФ

По словам главы регионального минэнерго и ЖКХ Николая Смирнова, в 2016 году губернатором была поставлена задача отремонтировать 2 тысячи 430 многоквартирных домов, больше — только в Москве и Московской области. При том, что сдача основного объёма работ проходит в декабре, на 29 ноября отремонтировано 1 420 домов, акты подписаны, сейчас идёт проверка фондом и оплата работ.

— Из 15,5 тысяч запланированных в сметах работ полностью завершены почти 13 тысяч. Общий объём выполнения превысил 82 процента — сообщил Николай Смирнов.

Таким образом, Свердловская область вошла в семёрку регионов России с самыми высокими показателями по кап-ремонту многоквартирных домов. 28 ноября на видео-

селекторе с регионами страны это подтвердил федеральный министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Вместе со Средним Уралом в числе самых эффективных субъектов, обеспечивших выполнение плановых ремонтов 2016 года более чем на 80 процентов, — Республика Хакасия, Чувашия, Калмыкия, Мордовия, Тыва и Иркутская область. Как отметил глава федерального ведомства, несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом показатель выполнения программы капремонта в целом по стране вырос в два раза, на сегодняшний день он составляет лишь 44 процента.

На следующий год могут быть перенесены работы не более чем по 100 домам

Николай Смирнов назвал три причины, по которым работы 2016 года могут быть выполнены в 2017 году:

— Во-первых, иногда подрядная организация находит трещины на фасаде или цоколе. В этом случае на трещину накладывают маячок и в течение года наблюдают: если расширение продолжается, то дом переводится в разряд аварийных; если движения не произошло, то на следующий год проходит ремонт фасада. Вторая причина переноса — жители закрыли кафелем внутридомовые инженерные сети, которые проходят через их квартиру, не обеспечивают доступ к ним. В этом случае в доме проводят общее собрание и дают жителям зиму на размышления. Затем, если собственник пускает подрядчика, то работы заканчиваются, если нет — силовыми методами никто не действует. Третья причина переноса — расторжение контактов с подрядчиком. Часть работ по домам выполняется в этом году, часть — в следующем. Но, повторюсь, у нас нет ни одного дома, в котором планировался капремонт, но в него не зашла подрядная организация и не выполнила по 2–3 вида работ, — объяснил министр.

По информации Фонда капремонта Свердловской области, в 2016 году было расторгнуто 28 контрактов на отдельные виды работ с восемью подрядчиками — ООО «Юнистрой», ООО «СеверГазСтрой», ИП Пермяков, ООО РСК «Горизонт», ООО «СтройПроект», ООО «Тринити», ООО «ЭЛЕКТРО-АК», ООО «Наш дом». В 2015 году таких подрядчиков было девять, с одним из них — ООО «Стройдор» — контракты были расторгнуты полностью в одностороннем порядке. В фонде уточнили, что с 1 июля этого года Федеральная антимонопольная служба РФ составляет чёрный список подрядных организаций, чтобы в будущем недобросовестные компании не могли побеждать в конкурсах.

Имя нового главы регионального Фонда капремонта назовут в феврале 2017 года

В начале декабря будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности — соответствующее постановление вынесут на рассмотрение правительства 6 декабря, сообщил Николай Смирнов, отвечая на вопрос представителя прокуратуры. Губернатор уточнил, что конкурс закончится в феврале — тогда и будет назначен новый руководитель фонда.