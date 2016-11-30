Магнитогорские металлурги зарабатывают больше свердловских

Опубликовано в №224 от 01.12.2016

Средняя заработная плата на металлургических предприятиях, согласно статистическим данным, регулярно превышает среднеобластной показатель. И такая благоприятная ситуация в отрасли наблюдается не только на Среднем Урале. Например, во вторник во время рабочей встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников сообщил, что средняя заработная плата на ММК составляет 51 тысячу рублей. Воспользовавшись открытыми данными, «ОГ» выяснила, сколько в среднем зарабатывают на свердловских производствах.

Также Рашников добавил, что в этом году у них ожидается подъём зарплаты ещё на семь процентов и в итоге составит 55 тысяч рублей.

Согласно статистике министерства экономики Свердловской области, за первые десять месяцев текущего года средняя заработная плата в металлургической отрасли превысила среднеобластное значение на 20,7 процента. По сравнению с другими отраслями – это рекорд.

В регионе далеко не все предприятия открыто публикуют свои годовые и квартальные отчёты, где можно было бы подсмотреть сведения о заработных платах сотрудников. Так, например, эту информацию не раскрывают в «Уральской горно-металлургической компании», «Группе Синара». А это одни из ведущих мировых промышленных игроков.

В июльском интервью «ОГ» (номер от 15.07.2016 года) управляющий директор Евраз НТМК Алексей Кушнарёв рассказал, что средняя заработная плата на комбинате составляет 47 тысяч рублей в месяц. Это одна из самых солидных сумм в области. Однако до озвученной цифры Виктором Рашниковым по ММК всё-таки не дотягивает.

На пару тысяч меньше зарплата в АО «Уралэлектромедь». Согласно отчёту, который размещён на их сайте, в 2015 году средний заработок там составил 42,5 тысячи рублей. Что касается Среднеуральского медеплавильного завода, то там рабочие в среднем зарабатывают 40,7 тысячи рублей.

Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» за первое полугодие этого года отчиталась по средней зарплате в сумме 38,5 тысячи рублей.

Русская медная компания также старается не обнародовать информацию о выплатах. Однако в апреле этого года компания собрала большую пресс-конференцию на площадке Михеевского горно-обогатительного комбината, где было объявлено, что средняя заработная плата по итогам прошлого года у них составила 37 тысяч рублей.

Есть сведения и о двух предприятиях из Каменска-Уральского. В частности, на металлургическом заводе (КУМЗе) средняя зарплата – 30,4 тысячи рублей. Что касается Синарского трубного завода, там средний заработок 36,3 тысячи рублей.