На одном языке

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30 ноября 2016, 19:10 / Экономика
Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий вручил генконсулу статуэтку с символом «Единой России» — медведем. Фото: Алексей Кунилов

Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий вручил генконсулу статуэтку с символом «Единой России» — медведем. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №224 от 01.12.2016

Вчера пресс-центр «Областной газеты» впервые после своего назначения посетила Генконсул Китая в Екатеринбурге Гэн Липин. Накануне 15-летия партии «Единая Россия» вместе с председателем Свердловского регионального отделения партии и первым зампредседателя Заксобрания области Виктором Шептием, руководителем фракции «Единая Россия» в Заксобрании региона Еленой Чечуновой и главой исполкома партии Иваном Корякиным они наметили перспективы дальнейшего межрегионального сотрудничества.

Дружественные связи с другими регионами. По словам Виктора Шептия, сегодня существует немало совместных проектов Свердловской области с Китаем. Наиболее интенсивно межрегиональное сотрудничество налажено с провинцией Хэйлунцзян, но г-жа Гэн уверена, что ограничиваться этим нельзя.

– В пятницу мы встречались с губернатором Евгением Куйвашевым, и он по­обещал, что уральская делегация во главе с ним отправится в южную провинцию Китая Гуандун, которая находится рядом с экономически перспективными территориями – Гонконгом и Макао, и за последние 30 лет сделала большой рывок в развитии, – сказала г-жа Гэн. – Надеюсь, что этот визит откроет новые возможности для сотрудничества двух территорий.

Виктор Шептий и госпожа Гэн Липин, обсуждая роль правящей партии в социально-экономическом развитии государства, сошлись во мнении, что партийцев «Единой России» и Коммунистической партии Китая объединяют неравнодушие и готовность работать с полной самоотдачей на благо своей страны. «Наш главный принцип – «Слышать людей, работать для людей!», – подчеркнул Виктор Шептий. Он отметил, что своё 15-летие «Единая Россия» отмечает не банкетами, а декадой приёма граждан, в рамках которой в общественные приёмные партии уже обратились более 3 500 уральцев.

Совместные инвестпроекты. Как заявила Елена Чечунова, для проработки новых совместных проектов важно обеспечить условия для сотрудничества Свердловской области и Китая на законодательном уровне:

– Наше экономическое сотрудничество сегодня развивается стремительно – это и экспорт продукции наших предприятий, и совместные проекты. Недавно по инициативе нашей фракции мы приняли законодательство, касающееся территорий опережающего развития (ТОР) – этим площадкам полагаются серьёзные таможенные и налоговые льготы. Я думаю, что в таких зонах создаются благоприятные условия для деятельности предпринимателей КНР и для появления совместных предприятий. Пока статус ТОРа имеет только Краснотурьинск, но сейчас активно прорабатывается вопрос получения такого статуса Первоуральском. По инициативе губернатора этот город стал площадкой для развития Уральской инженерной школы, там действуют интересные программы подготовки кадров для промышленности, в том числе на базе Первоуральского новотрубного завода.

Г-жа Гэн добавила, что она также считает важным направлением совместное развитие малого и среднего бизнеса. Соответствующее соглашение лидерами России и Китая было подписано в 2007 году, а в нынешнем – правительства двух стран его обновили.

Участники дискуссии обсудили перспективы межпартийного диалога между Коммунистической партией Китая и «ЕР», но это не первая такая встреча. Подобное обсуждение проходило год назад, когда делегация свердловских единороссов принимала участие в IV Российско-Китайском форуме политических партий. Фото: Алексей Кунилов

Туризм. По словам Елены Чечуновой, в Свердловской области действуют программы развития туристической инфраструктуры, а спросом у иностранных гостей пользуется не только Екатеринбург, но и другие города, в частности – охваченные маршрутом «Самоцветное кольцо Урала». Гэн Липин отметила, что количество туристов, ежегодно выезжающих из Китая в другие страны, уже превысило сто миллионов человек, со многими европейскими государствами заключены соглашения в этой сфере. А она на ближайшее время поставила для себя задачу – развивать туристические связи именно между Китаем и Свердловской областью.

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