Приют для картошки

Наладив переработку картофеля и овощей, кооператив «Спас» создал 46 рабочих мест. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №225от 02.2016

Впервые сельскохозяйственный потребительский кооператив, расположенный в Свердловской области, сумел создать собственный логистический центр по хранению и переработке овощной продукции. Для этого объединились все участники кооператива — фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственные организации, которые занимаются выращиванием картофеля и овощей.

Не испортится до лета

Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Спас» появился в прошлом году. За год на площадке в шесть гектаров в промзоне Сухого Лога построили комплекс из двух арочных хранилищ и корпуса с холодильной установкой. Пока здесь можно разместить 4,5 тысячи тонн овощной продукции, но со строительством ещё двух очередей здесь будет три таких складских комплекса, в которых можно будет хранить практически круглый год до 15 тысяч тонн сельхозпродукции.

— В округе хранилищ такого масштаба просто нет, это открывает новые возможности прежде всего для возделывания у нас картофеля и овощей, — считает руководитель Богдановичского управления АПК и продовольствия Константин Сизиков.

Кстати На проходившей в Москве в октябре этого года агропромышленной выставке «Золотая осень-2016» лучшим сельскохозяйственным потребительским кооперативом России было признано перерабатывающее предприятие «Россельхозкооперация» из села Косулино Белоярского городского округа. Кооператив занимается переработкой масличных культур и молока. Всего в Свердловской области работают 44 сельскохозяйственных потребительских кооператива

От логистического центра в Сухом Логе рукой подать до неофициальной картофельной столицы Урала — села Барабы в городском округе Богданович. В сумме на территории этих городских округов ежегодно производят около 60 тысяч тонн товарного картофеля — более трети выращиваемого на продажу в области. До нынешнего года большую его часть фермерам и частникам приходилось продавать по низкой цене ещё осенью, потому что в нашей главной картофельной вотчине не хватает овощехранилищ, и лишь у немногих имеются такие, в которых продукцию можно держать до мая-июня следующего года. Поэтому большая часть прибыли от выращивания картошки оседала у перекупщиков в карманах. А весной на прилавках магазинов появлялся импортный картофель — свой не могли сохранить до такой поры. Теперь ситуация изменится: местные производители картофеля и овощей получили современную базу хранения и не будут зависеть от посредников, а потребители в течение всего года смогут приобретать в магазинах не привозную продукцию, а выращенную в регионе.

— У меня бизнес-планом на будущий год предусмотрено увеличение площадей под картофель. Своих складских помещений мне точно не хватит, так что буду размещать продукцию на базе хранения кооператива, — уже строит планы фермер из Барабы Михаил Осинцев.

Современное оснащение логистического центра впечатляет. Так, в одном из хранилищ 1 200 тонн картофеля своего урожая складировало сухоложское ООО «Исток» — предприятие является членом кооператива. Клубни хранятся навалом, и вид этой горы удивляет: ширина — 16 метров, высота — более четырёх, в глубину хранилища она простирается на 30 метров. Если просто сложить вместе такое количество картошки, то она быстро начнёт греться и сгниёт. Однако здесь смонтирована сложная система поддержания заданного микроклимата, с воздушными тоннелями, с датчиками температуры воздуха и влажности, с устройствами принудительной вентиляции, которые позволяют избежать порчи. Все процессы происходят без участия человека: например, при повышении температуры автоматически открываются клапаны и нагнетается охлаждающий воздух. От мороза снаружи помещение защищает лёгкая конструкция из профилированного железа с десятисантиметровым напылением из пенополиуретана. Как показали недавние морозы — система работает не хуже термоса.

В помещении рядом этот же картофель уже сортируют, моют, сушат и упаковывают.

— В день перерабатываем и получаем около 10–15 тонн мытого картофеля, — рассказывает директор ООО «Исток» Григорий Ковалёв.

По соседству работает линия по мойке моркови. По словам председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива «Спас» Александра Попкова, здесь хранятся около десятка наименований овощей.

Картофельная логистика

Торговым сетям кооператив предлагает полный ассортимент мытой и фасованной овощной продукции, и это их привлекает. Договоры на поставку продукции заключены уже с шестью торговыми сетями, работающими как в Свердловской области, так и в соседней Тюменской. Продукция местных фермеров пользуется большим спросом.

— Сегодня у нас 11 членов кооператива. Среди них есть как крупные сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства, так и личные подсобные хозяйства граждан, ещё около двадцати заявок на вступление подано, — говорит Александр Попков.

Члены кооператива, по его словам, могут разместить свою продукцию на хранение или передать для последующей реализации. Выгода будет в любом случае: этой осенью закупочная цена на тот же картофель падала до шести рублей за килограмм, кооператив у своих членов покупал по 10 рублей. Но лучше отдать продукцию на реализацию, уже сейчас кило мытого картофеля продают здесь по 22 рубля, и выручка делится пропорционально участию между членами кооператива. Можно просто поместить здесь продукцию на хранение, а потом реализовать её самому. Даже нестандартные овощи и картофель, поступающие от небольших хозяйств, находят выгодное применение: из них в кооперативе делают салаты, которые также реализуются в торговые сети.

То, что потребительская кооперация — самая удобная для крестьянина форма объединения, известно давно. Многие крупные европейские поставщики сельхозпродукции являются кооперативами. У нас эта форма самоорганизации сельского бизнеса начинает возрождаться. В том числе и благодаря гос-поддержке. Например, затраты на постройку логистического центра в Сухом Логе составили 89 миллионов рублей. Из них 10 миллионов — это грант из средств областного и федерального бюджетов.

В перспективе здесь не намерены ограничиваться овощами и картофелем. В этом году закуплено более трёх тонн дикоросов, а в будущем планируют закупать и перерабатывать северную рыбу, выращивать в защищённом грунте зелень.

Ежедневно до 40 тонн продукции уходит со складов логистического центра в торговые сети. Фото: Павел Ворожцов