Назначен новый министр экономического развития РФ

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Опубликовано в №225 от 02.2016

Президент России Владимир Путин назначил министром экономического развития РФ Максима Орешкина. 34-летний глава Минэкономразвития стал самым молодым министром в федеральном правительстве — он на месяц младше руководителя Минкомсвязи Николая Никифорова. Этот пост освободился две недели назад после увольнения Алексея Улюкаева «в связи с утратой доверия». До назначения Максим Орешкин был замминистра финансов РФ, ранее — работал в ВТБ и Центробанке.

Представляя коллективу министерства нового главу, первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поставил перед ним задачу — предложить правительству новый вид и новые функции торговых представительств за рубежом. Вице-премьер также отметил, что в министерстве могут появиться новые подразделения и произойти кадровые перестановки. Сам Максим Орешкин отметил, что считает своей главной задачей снятие барьеров для роста экономики. В ближайшие дни он проведёт совещание с ключевыми сотрудниками министерства, а в середине декабря — коллегию по итогам 2016 года.