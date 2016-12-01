50 минут назад
Назначен новый министр экономического развития РФ
Президент России Владимир Путин назначил министром экономического развития РФ Максима Орешкина
час назад
Приют для картошки
В Сухом Логе построили крупнейший логистический центр для хранения и переработки сельхозпродукции
21 час назад
На одном языке
Генконсул Китая в Екатеринбурге и свердловские единороссы наметили перспективы межрегионального сотрудничества
21 час назад
Магнитогорские металлурги зарабатывают больше свердловских
Средняя заработная плата на металлургических предприятиях, согласно статистическим данным, регулярно превышает среднеобластной показатель. И такая благоприятная ситуация в отрасли наблюдается не только на Среднем Урале. Например, во вторник во время рабочей встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников сообщил, что средняя заработная плата на ММК составляет 51 тысячу рублей. Воспользовавшись открытыми данными, «ОГ» выяснила, сколько в среднем зарабатывают на свердловских производствах.
29 ноября 2016
План по капремонту по России выполнен на 44 процента, на Среднем Урале — на 82
Вчера, 29 ноября, губернатор Евгений Куйвашев провёл заседание правительства Свердловской области, одной из главных тем которого стало подведение итогов выполнения капремонта домов.
29 ноября 2016
Муниципалитетам рассказали, как тратить бюджетные деньги
Вчера во время заседания Совета представительных органов муниципальных образований региона мэрам и депутатам местных дум прочитали лекцию о том, как эффективно расходовать бюджетные средства
29 ноября 2016
В провинции Гуандун появится узловой центр для торговли России и Китая
Во время Китайско-российской торговой стыковочной ярмарки заместитель губернатора провинции Гуандун Хэ Чжуню отметил, что надеется на укрепление дружественного сотрудничества с Россией и дальнейшее упрощение торговли, а также заявил о создании в городе Гуанчжоу узлового центра для торговли российских предприятий с Китаем
29 ноября 2016
Уральские цукаты
Александр Вовний в промышленных масштабах производит варенье из цветков иван-чая и одуванчика, джем и сладкий крем из сосновых шишек, цукаты из ревеня и тыквы.
28 ноября 2016
Правительство РФ утвердило «дорожную карту» по контролю за выплатой зарплаты в регионах
МОСКВА. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провёл селекторное совещание в режиме видеоконференции с участием глав субъектов России о ситуации с задолженностью по заработной плате. Глава федерального кабмина заявил, что правительство подготовило комплекс мер для решения вопроса: утвердило «дорожную карту» по контролю за выплатой зарплаты, повысило административную ответственность работодателей, ввело прогрессирующие штрафы, а также увеличило размер компенсации работникам и удвоило процентную ставку за каждый день просрочки заработной платы.
24 ноября 2016
Уральское предприятие начнёт поставлять оборудование для индийского метро
Артёмовский машиностроительный завод «Вентпром» будет поставлять вентиляторы для калькуттского метро. Об этом вчера сообщил «ОГ» Бхарат Ганди, руководитель фирмы SRB International — официального индийского представителя 35 компаний из России и стран СНГ, в том числе — пяти уральских заводов.