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Область вдвое увеличит расходы на строительство

1 декабря 2016, 19:56 / Экономика

  • Опубликовано в №225 от 02.12.2016

Региональное министерство строительства и развития инфраструктуры объявило об основных направлениях исполнения госпрограммы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», которые учтены в проекте бюджета на 2017 год.

Как сообщает департамент информационной политики губернатора, объём расходов областного бюджета на реализацию госпрограммы увеличен в два раза против действующей редакции программы. Увеличение произошло в связи с приоритетным направлением средств на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья, по обеспечению жильём детей-сирот, по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу и по строительству образовательных объектов. За счёт всех источников финансирования на реализацию программы предполагается направить 6,7 миллиарда рублей, из которых 3,5 миллиарда — средства областного бюджета, 40 миллионов рублей — Фонда реформирования ЖКХ, 679 миллионов — федерального бюджета, 1,47 миллиарда — местного бюджета, 1 миллиард — внебюджетных источников.

Блок мероприятий гос-программы будет направлен на повышение доступности жилья, наращивание объёмов жилищного строительства и снижение стоимости жилья для населения. Так, на Среднем Урале будут организованы мероприятия по обустройству площадок жилой застройки внешними инженерными сетями. С привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ продолжится переселение граждан из жилых помещений, не пригодных для проживания, в рамках завершения в 2017 году региональной программы по ликвидации жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года. Будут вестись работы по строительству и приобретению социального жилья для детей-сирот. Продолжится оказание финансовой поддержки многодетным семьям для приобретения жилья. Расходы на вышеперечисленные цели предусмотрены в объёме 1,4 миллиарда рублей.

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