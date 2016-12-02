В Новоуральске открылся первый в России пункт финальной изоляции РАО

Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №226 от 03.12.2016

На этой неделе первый в стране пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов (РАО) под Новоуральском принял первые 13 контейнеров с РАО. Таким образом, Уральский электрохический комбинат (УЭХК) избавился от твёрдых РАО 3-го класса опасности, которые копились на предприятии с 1949 года.

— Наше предприятие дало первую продукцию в 1949 году, и с того времени отходы хранились на территории комбината. Теперь проблема отходов 3-го класса (или низкоактивных) на УЭХК нет. На захоронение были направлены шлак от переплава оборудования, выведенного из эксплуатации, и строительный мусор. Во временном хранилище комбината сейчас остаются меньше пяти тысяч кубометров отходов 4-го класса (очень низкоактивных), которые вскоре тоже будут переданы для финальной изоляции, — рассказал начальник отдела охраны окружающей среды УЭХК Андрей Наливайко.

Замдиректора по эксплуатации Национального оператора по обращению с РАО Игорь Пронь уточнил, что действующая лицензия позволяет пункту принимать только отходы от деятельности УЭХК, однако в дальнейшем пункт может получить разрешение на захоронение отходов с других предприятий, например, Белоярской АЭС. Это заявление новоуральцы восприняли с тревогой.

— Общественности говорили, что у нас будут только комбинатовские отходы. Мы давали согласие только на это, — отреагировала председатель общественной палаты Ново-уральска Татьяна Куле-шова.

— Если возникнет вопрос про отходы Белоярской АЭС, то это — отдельные документы, отдельные общественные слушания, отдельная лицензия. Без вас это не решится, — заверил Андрей Иванов из департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом».

На глазах журналистов пятитонные контейнеры с бочками, в которых находились спрессованные отходы, доставили на территорию пункта, проверили с помощью дозиметров на мощность излучения и погрузили в отсеки хранилища (карты) — железобетонной конструкции длиной 140 метров, шириной 24 метра и глубиной 7 метров. Краном для погрузки мастерски управляла Елена Нятина — специалист с 20-летним стажем работы. По мере заполнения отсека контейнеры будут пересыпаться буферным материалом и закрываться плитой. С трёх сторон карту окружает защитный экран из двухметрового слоя глины, песка и гравия. Когда хранилище будет полностью заполнено, его закроют таким же слоем сверху и засеют травой. Чтобы показать, что пункт финальной изоляции не представляет опасности, журналистам раздали дозиметры. Они показали, что мощность излучения от контейнеров не превысила природных значений.

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