Ревдинский завод выполнил личный приказ Сталина

Переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны за годы войны присуждалось коллективу ревдинского предприятия целых 15 раз. Автор фото неизвестен

Опубликовано в №227 от 06.12.2016

75 лет назад (в 1941 году) Ревдинский завод по обработке цветных металлов выпустил первую продукцию. Это были 56 килограммов радиаторной трубки для авиационной промышленности.

История возникновения этого завода, как и многих других уральских предприятий, напрямую связана с нападением на СССР фашистской Германии. Тонкостенные трубы из цветных металлов были необходимы как для самолётов, так и для танков, но выпускавшие их заводы были расположены слишком близко к линии фронта. Вскоре после начала войны из города Кольчугино Владимирской области в Ревду эвакуировали завод по обработке цветных металлов имени Орджоникидзе. На его базе и было решено организовать производство тонкостенных труб — в июле 1941 года нарком цветной металлургии Пётр Ломако издал приказ об организации Уральского завода «Т».

С принятия решения об эвакуации производственных мощностей из Кольчугино в Ревду до выпуска первых труб для авиации прошло всего два месяца и три дня. Уральцам удалось в кратчайшие сроки наладить работу всего оборудования: его монтировали прямо на морозе, под открытым небом — ведь цехов ещё не было, их только начали строить… Казалось, первая продукция будет выпущена к весне, не раньше — но в конце ноября на завод поступает телеграмма от Сталина. Главнокомандующий требовал не медлить и приступать к производству радиаторных труб, а в декабре выпустить не менее 10 тонн. Дело в том, что радиаторы при поломке требовали сложного ремонта, в условиях военных действий на это порой просто не было времени. Куда проще было заменить старый радиатор на новый, а потому и радиаторной трубки требовалось очень много.

Ревдинский завод с заданием Сталина справился — недаром переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны за годы войны присуждалось коллективу предприятия целых 15 раз.

Сегодня завод продолжает совершенствоваться в создании труб из цветных металлов. Он по праву считается одним из ключевых предприятий России в этой отрасли и производит различные трубы, в том числе для холодильной и приборостроительной промышленности.