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Таможня Маньчжурии перешла на принцип «единого окна»

5 декабря 2016, 18:47 / Экономика
  • Опубликовано в №227 от 06.12.2016 

Теперь при выезде и въезде транспортного средства все процедуры по записи, регистрации, проверке и другим вопросам пограничного осмотра осуществляет одно лицо, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».

Предприятия, транспортные средства и физические лица регистрируются на электронной портовой платформе и подают через неё все необходимые документы, а контролирующие органы совместно используют эту информацию и взаимно признают результаты проверок друг друга.

Это уже повысило эффективность растаможки грузовых автомобилей на 35 процентов. Среднее время прохождения всех процедур каждым автомобилем сократилось до 30 минут.

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