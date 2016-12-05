Сюжет
Международный проект «ОГ»
«Областная газета» и «Хэйлунцзянская экономика» очень похожи. «ХЭ» — тоже самая читаемая ежедневная газета китайской провинции, выходит тиражом 70 000 экземпляров. На Российско-Китайском ЭКСПО наши издания подпишут соглашение о сотрудничестве. А пока начинаем обмениваться информацией о подготовке к выставкам ЭКСПО и ИННОПРОМ.
2 часа назад
Таможня Маньчжурии перешла на принцип «единого окна»
Теперь при выезде и въезде транспортного средства все процедуры по записи, регистрации, проверке и другим вопросам пограничного осмотра осуществляет одно лицо, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика»
2 декабря 2016
В Новоуральске открылся первый в России пункт финальной изоляции РАО
На этой неделе первый в стране пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов (РАО) под Новоуральском принял первые 13 контейнеров с РАО. Таким образом, Уральский электрохический комбинат (УЭХК) избавился от твёрдых РАО 3-го класса опасности, которые копились на предприятии с 1949 года.
2 декабря 2016
Единственный в России пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов принял первую партию контейнеров от УЭКХ
Уральский электрохический комбинат избавился от твёрдых радиоактивных отходов, которые копились на предприятии с 1949 года.
1 декабря 2016 Реклама
Гидропароизоляция строительных конструкций
Почти все строительные конструкции подвержены вредному для них воздействии влаги. Обеспечить должную защиту от него призвана гидропароизоляция.
1 декабря 2016
Область вдвое увеличит расходы на строительство
Региональное министерство строительства и развития инфраструктуры объявило об основных направлениях исполнения госпрограммы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», которые учтены в проекте бюджета на 2017 год.
1 декабря 2016
Назначен новый министр экономического развития РФ
Президент России Владимир Путин назначил министром экономического развития РФ Максима Орешкина
1 декабря 2016
Приют для картошки
В Сухом Логе построили крупнейший логистический центр для хранения и переработки сельхозпродукции
30 ноября 2016
На одном языке
Генконсул Китая в Екатеринбурге и свердловские единороссы наметили перспективы межрегионального сотрудничества
30 ноября 2016
Магнитогорские металлурги зарабатывают больше свердловских
Средняя заработная плата на металлургических предприятиях, согласно статистическим данным, регулярно превышает среднеобластной показатель. И такая благоприятная ситуация в отрасли наблюдается не только на Среднем Урале. Например, во вторник во время рабочей встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников сообщил, что средняя заработная плата на ММК составляет 51 тысячу рублей. Воспользовавшись открытыми данными, «ОГ» выяснила, сколько в среднем зарабатывают на свердловских производствах.
29 ноября 2016
План по капремонту по России выполнен на 44 процента, на Среднем Урале — на 82
Вчера, 29 ноября, губернатор Евгений Куйвашев провёл заседание правительства Свердловской области, одной из главных тем которого стало подведение итогов выполнения капремонта домов.