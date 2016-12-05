Таможня Маньчжурии перешла на принцип «единого окна»

Опубликовано в №227 от 06.12.2016

Теперь при выезде и въезде транспортного средства все процедуры по записи, регистрации, проверке и другим вопросам пограничного осмотра осуществляет одно лицо, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».

Предприятия, транспортные средства и физические лица регистрируются на электронной портовой платформе и подают через неё все необходимые документы, а контролирующие органы совместно используют эту информацию и взаимно признают результаты проверок друг друга.

Это уже повысило эффективность растаможки грузовых автомобилей на 35 процентов. Среднее время прохождения всех процедур каждым автомобилем сократилось до 30 минут.