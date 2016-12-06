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Государство продолжит поддержку ипотечных заёмщиков

6 декабря 2016, 19:26 / Экономика
Есть в программе господдержки заёмщиков, попавших в тяжёлую финансовую ситуацию, и условия для купленных в ипотеку квартир: либо вторичное жилье, либо новостройки, но ни в коем случае не участие в жилищно-строительном кооперативе. Фото: Алексей Кунилов

Есть в программе господдержки заёмщиков, попавших в тяжёлую финансовую ситуацию, и условия для купленных в ипотеку квартир: либо вторичное жилье, либо новостройки, но ни в коем случае не участие в жилищно-строительном кооперативе. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №228 от 07.12.2016 

Государственная программа поддержки россиян, взявших ипотечный кредит, но не сумевших вовремя его выплачивать, продлевается до 1 марта 2017 года. Такое решение приняло правительство РФ.

Сегодня по одному реструктурированному кредиту граждане могут получить от государства до 600 тысяч рублей, но не больше 10 процентов от остатка долга. Сумма перечисляется либо в виде разовой выплаты, либо снижением ежемесячного платежа в течение 18 месяцев — максимум до 50 процентов и тоже не больше 600 тысяч рублей. Заёмщик, попавший в трудную финансовую ситуацию в связи с кризисом, не должен был возвращать эти деньги государству. Такие правила действуют уже более года.

Предполагалось, что за 2016 год на эти цели в стране потратят 4,5 миллиарда рублей, однако понадобилось лишь 1,5 миллиарда — эта сумма пошла на поддержку семи тысяч заёмщиков. Теперь правительство решило увеличить поддержку с 10 до 20 процентов от остатка суммы кредита, при этом предельная сумма в 600 тысяч рублей останется прежней.

Увеличен и перечень лиц, имеющих право на такую финансовую помощь от государства. Его получили те заёмщики, чьи дети достигли 18 лет, но получают образование очно.

На помощь могут рассчитывать:

  • участники государственных и муниципальных госпрограмм по улучшению жилищных условий;
  • семьи с двумя детьми и более;
  • молодые семьи (возраст супругов до 35 лет) с ребёнком;
  • семьи с детьми старше 18 лет, которые продолжают обучение очно;
  • семьи, где есть инвалиды;
  • ветераны боевых действий;
  • работники унитарных предприятий;
  • работники оборонно-промышленного комплекса;
  • работники градообразующих предприятий, академий наук (стаж там не менее года).

Документально следует подтвердить:

  • снижение дохода семьи на 30% за последние 3 месяца/увеличение ежемесячного платежа на 30% (валютная ипотека);
  • после выплаты ежемесячного платежа по кредиту у семьи остаётся 1,5 прожиточного минимума на проживание;
  • заёмщик не должен быть признан банкротом по суду;
  • имеются просрочки по кредиту сроком 30–120 дней.

— Поддержка заёмщиков, попавших в трудную финансовую ситуацию, — необходимая часть структуры рынка ипотеки и мера социальной поддержки граждан, — считает руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

По его словам, за реструктуризацией кредита обращается не так много людей, потому что это не массовая проблема:

— Чтобы попасть в программу поддержки, нужно иметь просрочку платежа от 30 до 120 дней, а такое случается редко. Даже при снижении доходов гражданина на 30 процентов, как требуют условия программы, он всеми силами старается не портить свою кредитную историю и ищет возможность не задерживать платежи по ипотеке. Кроме того, до сих пор не все знают о действии программы господдержки ипотечных заёмщиков, не способных выплачивать кредит.

С просьбой о реструктуризации долга следует обращаться в банк, который выдал ипотечный кредит.

Нормативный документ, регламентирующий порядок оказания помощи, — постановление Правительства РФ от 20.04.2015 № 373 (с изменениями и дополнениями) «Об основных условиях реализации программы помощи отдельным категориям заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и увеличении уставного капитала акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

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