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Екатеринбург в тройке городов-лидеров, где покупают онлайн

6 декабря 2016, 18:51 / Экономика
Фото: amado-id.ru

Фото: amado-id.ru

  • Опубликовано в №228 от 07.12.2016

Екатеринбург стал третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга по доле онлайн-покупателей среди пользователей Интернета. Почти 88 процентов совершеннолетней аудитории обращается к интернет-магазинам, сказано в исследовании Яндекс.Маркет.

Особенностью года является то, что мегаполисы больше не дают российской онлайн-торговле новой аудитории. Прирост пользователей происходит главным образом за счёт территорий с небольшой численностью населения. По данным TNS Web Index, в октябре 2016 года в городах с населением больше 100 тысяч человек около 2,3 миллиона человек (85 процентов пользователей) совершали покупки онлайн. Директор по развитию Яндекс.Маркета Александр Феоктистов называет вторым ключевым трендом рынка прирост за счёт доли «умных» мобильных устройств. Именно с них пользователи всё чаще заходят в интернет-маркеты: за год среднемесячное число таких переходов на Урале выросло в 1,5 раза. При этом количество посещений с компьютеров в УрФО упало на 18 процентов (больше, чем в целом по стране). Что касается структуры спроса, то с октября 2015 по октябрь 2016 года в Екатеринбурге сильнее всего вырос спрос на электронику (23 процента) и товары для дома (19 процентов).

Особенностью развития интернет-торговли в регионе является рост популярности китайских электронных сервисов. Если раньше иностранные площадки были в основном англоязычные, где часть аудитории приобретала качественные западные товары, то после обесценивания национальной валюты потребитель переориентировался на Азию и начал искать товары в самой низкой ценовой категории. Китайские товары составили конкуренцию российским интернет-магазинам во всех категориях. Исключения составляют лекарственные препараты (из соображений безопасности), бытовая техника (неудобно доставлять), зоотовары (не проверенный поставщик). В первую очередь речь идёт об АliExpress. Эта площадка (входит в группу компаний Аlibaba, которой также принадлежат самые популярные сервисы Китая Taobao.com, Tmall.com) позволяет совершать групповые покупки с доставкой по ценам ниже, чем в местных магазинах.

По оценкам экспертов, доля онлайн-торговли китайскими товарами в ближайшее время будет только расти. Летом текущего года на выставке «Иннопром» было подписано соглашение между мэрией Харбина и «Корпорацией развития Среднего Урала» о строительстве в Свердловской области логистического центра для развития онлайн-торговли между Россией и КНР.

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