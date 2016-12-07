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В Свердловской области заработал фонд поддержки промышленников

7 декабря 2016, 18:48 / Экономика
Фонд разместится в Екатеринбурге на площадке технопарка «Университетский». Фото: Андрей Альшевских

Фонд разместится в Екатеринбурге на площадке технопарка «Университетский». Фото: Андрей Альшевских

  • Опубликовано в №229 от 08.12.2016 

Сегодня в полной версии «ОГ» публикуется постановление регионального правительства о создании Фонда технологического развития промышленности Свердловской области. Организация займётся финансовой поддержкой промышленных предприятий за счёт средств областного бюджета.

По словам председателя комитета Заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Альберта Абзалова, на начальном этапе работы фонд будет выдавать совместные с федеральным Фондом развития промышленности займы под льготные проценты — под пять процентов годовых сроком до пяти лет. В перспективе планируется, что региональный фонд станет единым оператором по предоставлению различного вида господдержки местным промышленным предприятиям.

— Мы ждём, что наш местный фонд скоро заработает и позволит на каждый выделенный здесь, в регионе, рубль привлекать два-три рубля из федерального фонда. Это очень серьёзная поддержка, — отметил во время расширенного заседания президиума свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) его президент Дмитрий Пумпянский.

Губернатор региона Евгений Куйвашев на том же заседании поручил отраслевому министерству совместно с СОСПП уточнить критерии отбора предприятий, которые могли бы претендовать на средства фонда.

Как рассказал «ОГ» зампредседателя комитета Заксобрания по промышленности Олег Корчагин, к финальному чтению проекта областного бюджета на 2017 год, которое состоится в региональном парламенте на следующей неделе, 13 декабря, фонду дополнительно выделили 127 миллионов рублей плюсом к 73 миллионам, которые были запланированы в главном финансовом документе изначально.

В конце ноября на заседании регионального кабмина был утверждён устав организации. Руководить деятельностью фонда будет наблюдательный совет, куда вошли министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, заместитель министра Виктория Казакова, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, и.о. министра инвестиций и развития региона Дмитрий Нисковских и Альберт Абзалов.

Надзор над расходованием денежных средств фонда и соблюдением законодательства будет осуществлять попечительский совет в составе первого вице-губернатора Алексея Орлова, бизнес-омбудсмена Елены Артюх, первого вице-президента СОСПП Михаила Черепанова, председателя УрО РАН Валерия Чарушина, зампредседателя комитета Заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Олега Корчагина.

Следующим этапом в создании фонда станет его регистрация в качестве юридического лица в Минюсте. Офис фонда разместится на площадке технопарка «Университетский» и будет действовать по принципу «одного окна». Также в скором времени должен быть запущен сайт свердловского фонда развития промышленности.

К слову, в 2015-2016 годах семь уральских предприятий получили займы на сумму около 1,9 миллиарда рублей.

Напомним, глава Минпромторга России отдельное внимание уделил тренду на создание региональных фондов развития промышленности. По словам Дениса Мантурова, это позволит существенно расширить список получателей льготных займов на реализацию высокотехнологичных проектов.

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