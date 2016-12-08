Газ изменил жизнь в Южаково

Опубликовано в №230 от 09.12.2016

Село Южаково Горноуральского ГО первую зиму живёт с новой системой теплоснабжения. Школа, детсад, Дом культуры, детдом и три многоквартирника обогревает новая блочная котельная. Частные дома — в коммунальной автономии. Большинство жителей установили газовые котлы, и лишь некоторые отдали предпочтение электрическим. Самостийность обеспечила людям не только денежную экономию, но и комфортные условия проживания.

КОМФОРТ. Впервые о газе в Южаково задумались 10 лет назад. Созданное некоммерческое партнёрство «Уют» объединило 26 домовладельцев улицы Школьной. Они самостоятельно сделали проект, сбросились на уличный газопровод и в 2008-м отцепились от труб старенькой котельной, которую в селе называют кочегаркой. После первого удачного опыта местные власти стали агитировать за переход на газ всех односельчан.

— Поначалу было боязно — взрывы случаются, утечки… Но мы с мужем рассудили так: когда-то люди боялись электричества, переход от свечи к лампочкам Ильича проходил для сельчан тяжело. Сейчас происходит нечто подобное — привыкнем, — рассказывает «ОГ» ветеран педагогического труда Нина Красноярова.

Постепенно — улица за улицей — село, в котором проживает 900 человек, переходило на газ. При этом у южаковцев появилась возможность создавать дома наиболее подходящий микроклимат. Кому нравится жара, могут даже летом прогреть комнаты, а кто любит прохладу, избавлен от наших с вами мучений в конце весны и начале осени. Южаковцы начинают и заканчивают отопительный сезон, когда им вздумается.

ЭКОНОМИЯ. Уменьшались и коммунальные расходы. Например, у живущих в коммунальной автономии владельцев домов по нечётной стороне улицы Советской начисления за услуги ЖКХ не превышают полутора тысяч рублей в месяц, а у их соседей на чётной стороне, имеющих централизованное отопление, они доходят до семи тысяч.

ГОРЯЧАЯ ВОДА. Благодаря газификации Южаково в прошлом отопительном сезоне от работы кочегарки зависели только социальные объекты и три 16-квартирных дома. Котельная приносила убытки, а идущие от неё трубы полувековой «свежести» — аварии. Эти проблемы удалось решить при реализации в Горноуральском ГО регионального пилотного проекта по модернизации системы теплоснабжения*. В Южаково была построена новая газовая котельная, учреждения соцсферы и жители двухэтажек получили от неё не только тепло, но и впервые за всю историю села — горячую воду.

— Ко всем потребителям новой котельной подведены трубы систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, смонтированы узлы учёта, правда пока не запущены. Кроме того, по программе энергосбережения мы заменили кровлю и поставили пластиковые окна в жилых домах, а в следующем году обновим их в Доме культуры и детсаду, на что из городского бюджета нам выделяют более миллиона рублей, — говорит глава Южаковской территориальной администрации Виталий Акулов.

Нынче было первое лето, когда центральные улицы не перекапывали в поисках проржавевших труб, а, наоборот, закатали в новый асфальт. Теперь для полного счастья не хватает порядка с канализованием. По словам Виталия Акулова, система безнадёжно устарела. Подвалы многоквартирников постоянно топит, фекалии из выгребных ям вывозятся нерегулярно. Решить бы ещё и эту проблему, тогда Южаково превратится в населённый пункт с образцовым сельским ЖКХ.

*На реализацию пилотного проекта в Горноуральском ГО потрачено 263 млн рублей, 90 процентов из них выделено из областного бюджета. Построено семь блочных котельных, проведены новые теплосети.