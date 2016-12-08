Уральский самолёт «обули» в лыжи

Вадим Бадеха считает, что при производстве робототехники можно ориентироваться на опыт Израиля. Фото: пресс-служба узга

Опубликовано в №230 от 09.12.2016

Уральский завод гражданской авиации, входящий в корпорацию «Оборонпром», начал в Свердловской области производство самолётов. Авиационный бренд Л-410 с шасси, модернизированным для работы в Арктике. В интервью «ОГ» гендиректор предприятия Вадим БАДЕХА рассказал о новых вложениях в площадку.

— УЗГА стал базовым резидентом второй очереди «Титановой долины» для производства самолётов Л-410. Какую выгоду вы получите от такого формата и сколько ещё, помимо 200 миллионов из бюджета, нужно вложить?

— Наш проект связан с привлечением авиационных технологий из-за рубежа, и «Титановая долина» даёт нам массу преимуществ. Среди них налоговые льготы, которые позволяют инвестировать серьёзные средства, оптимизированный процесс таможенного оформления, готовая инфраструктура с возможностью взять в аренду или выкупить площади. Мы уже вложили более 100 и планируем инвестировать ещё порядка 120 миллионов рублей. Основные инвестиции идут в строительство производственных мощностей и подготовку производства.

Производство Л-410 на Урале стало возможным благодаря решению УГМК о трансфере технологий. Фото: Александр Исаков

— Вы подписали контракт на 2 миллиарда с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на поставку пяти самолётов. Когда придут деньги? И когда вы обязаны осуществить поставку? Есть особые требования к технике с учётом того, как самолёты будут использоваться? С кем ещё ведёте переговоры по контрактам?

— Деньги поступят до конца года. Поставка всех самолётов запланирована на 2017 год. Они предназначены для авиакомпаний и встанут на пассажирские маршруты, соединив населённые пункты, расстояние между которыми не превышает 1000 километров. Очень большая потребность в таких маршрутах на севере и Черноморском побережье. Л-410 создавался совместно Чехословакией и СССР с учётом суровых условий эксплуатации. Несколько сотен Л-410 в предыдущих версиях летали в Союзе, и сейчас в России эксплуатируется порядка 100 таких самолётов. Активно ведутся переговоры с авиакомпаниями, так как самолёт идеален для местных авиалиний: он может взлетать с грунтовых аэродромов и совершать в этих условиях посадку. А с 2016 года Л-410 оснащён лыжами. Явный интерес к нему проявляют также нефтяники и газовики для перевозки вахтовиков. Русское географическое общество уже давно эксплуатирует самолёты для экспедиций на Северный и Южный полюсы.

— Важное направление для УЗГА — выпуск беспилотников. Каков объём производства сейчас и кому вы их отгружаете?

— Мы производим комплексы для государственных заказчиков. Объёмы стабильные и имеют тенденцию к росту. Так получилось, что СССР был родоначальником мировой беспилотной авиации, однако в 90-х годах такое направление не было в приоритете. Сейчас этот сектор восстанавливается очень хорошими темпами: государство уделяет тематике беспилотной авиации да и всей робототехнике очень больше внимание. Мне кажется, что это очевидная точка роста для экономики страны. У нас прекрасная инженерная школа, сильнейшая математическая − это ключевые компетенции в робототехнике. Сегодня объём экспорта робототехники одного только Израиля составляет несколько миллиардов долларов в год, такой же объём вполне может быть и у нас. На Урале идеальное место для развития робототехники с учётом того, что профиль ОПК Свердловской области и вузов как раз ориентирован на сложные радиоэлектронные системы управления. У нас очень талантливые кадры, в том числе молодёжь, что позволило за три года создать в Екатеринбурге полноценное конструкторское бюро по беспилотной авиации, где работает более 60 человек. Средний возраст сотрудников КБ составляет 35 лет. У беспилотной авиации прекрасные перспективы развития в России и на Урале в частности.

— Как вы решаете проблему высококвалифицированных специалистов?

— По ряду технических специальностей − это вузы Екатеринбурга, в первую очередь УрФУ. По авиационным направлениям подготовка в нашем регионе отсутствует. Работаем с лучшими аэрокосмическими университетами России. Привлекаем из других регионов и уже готовых специалистов.