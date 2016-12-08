Автор


Уральский самолёт «обули» в лыжи

8 декабря 2016, 17:58 / Экономика
Вадим Бадеха считает, что при производстве робототехники можно ориентироваться на опыт Израиля. Фото: пресс-служба узга

Вадим Бадеха считает, что при производстве робототехники можно ориентироваться на опыт Израиля. Фото: пресс-служба узга

  • Опубликовано в №230 от 09.12.2016

Уральский завод гражданской авиации, входящий в корпорацию «Оборонпром», начал в Свердловской области производство самолётов. Авиационный бренд Л-410 с шасси, модернизированным для работы в Арктике. В интервью «ОГ» гендиректор предприятия Вадим БАДЕХА рассказал о новых вложениях в площадку.

— УЗГА стал базовым резидентом второй очереди «Титановой долины» для производства самолётов Л-410. Какую выгоду вы получите от такого формата и сколько ещё, помимо 200 миллионов из бюджета, нужно вложить?

— Наш проект связан с привлечением авиационных технологий из-за рубежа, и «Титановая долина» даёт нам массу преимуществ. Среди них налоговые льготы, которые позволяют инвестировать серьёзные средства, оптимизированный процесс таможенного оформления, готовая инфраструктура с возможностью взять в аренду или выкупить площади. Мы уже вложили более 100 и планируем инвестировать ещё порядка 120 миллионов рублей. Основные инвестиции идут в строительство производственных мощностей и подготовку производства.

Производство Л-410 на Урале стало возможным благодаря решению УГМК о трансфере технологий. Фото: Александр Исаков

— Вы подписали контракт на 2 миллиарда с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на поставку пяти самолётов. Когда придут деньги? И когда вы обязаны осуществить поставку? Есть особые требования к технике с учётом того, как самолёты будут использоваться? С кем ещё ведёте переговоры по контрактам?

— Деньги поступят до конца года. Поставка всех самолётов запланирована на 2017 год. Они предназначены для авиакомпаний и встанут на пассажирские маршруты, соединив населённые пункты, расстояние между которыми не превышает 1000 километров. Очень большая потребность в таких маршрутах на севере и Черноморском побережье. Л-410 создавался совместно Чехословакией и СССР с учётом суровых условий эксплуатации. Несколько сотен Л-410 в предыдущих версиях летали в Союзе, и сейчас в России эксплуатируется порядка 100 таких самолётов. Активно ведутся переговоры с авиакомпаниями, так как самолёт идеален для местных авиалиний: он может взлетать с грунтовых аэродромов и совершать в этих условиях посадку. А с 2016 года Л-410 оснащён лыжами. Явный интерес к нему проявляют также нефтяники и газовики для перевозки вахтовиков. Русское географическое общество уже давно эксплуатирует самолёты для экспедиций на Северный и Южный полюсы.

— Важное направление для УЗГА — выпуск беспилотников. Каков объём производства сейчас и кому вы их отгружаете?

— Мы производим комплексы для государственных заказчиков. Объёмы стабильные и имеют тенденцию к росту. Так получилось, что СССР был родоначальником мировой беспилотной авиации, однако в 90-х годах такое направление не было в приоритете. Сейчас этот сектор восстанавливается очень хорошими темпами: государство уделяет тематике беспилотной авиации да и всей робототехнике очень больше внимание. Мне кажется, что это очевидная точка роста для экономики страны. У нас прекрасная инженерная школа, сильнейшая математическая − это ключевые компетенции в робототехнике. Сегодня объём экспорта робототехники одного только Израиля составляет несколько миллиардов долларов в год, такой же объём вполне может быть и у нас. На Урале идеальное место для развития робототехники с учётом того, что профиль ОПК Свердловской области и вузов как раз ориентирован на сложные радиоэлектронные системы управления. У нас очень талантливые кадры, в том числе молодёжь, что позволило за три года создать в Екатеринбурге полноценное конструкторское бюро по беспилотной авиации, где работает более 60 человек. Средний возраст сотрудников КБ составляет 35 лет. У беспилотной авиации прекрасные перспективы развития в России и на Урале в частности.

— Как вы решаете проблему высококвалифицированных специалистов?

— По ряду технических специальностей − это вузы Екатеринбурга, в первую очередь УрФУ. По авиационным направлениям подготовка в нашем регионе отсутствует. Работаем с лучшими аэрокосмическими университетами России. Привлекаем из других регионов и уже готовых специалистов.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Экономика

30 минут назад

Уральский самолёт «обули» в лыжи
Директор УЗГА рассказал, как зарабатывать на производстве в «Титановой долине» и беспилотниках.

33 минуты назад

Газ изменил жизнь в Южаково
Село Южаково Горноуральского ГО первую зиму живёт с новой системой теплоснабжения. Школа, детсад, Дом культуры, детдом и три многоквартирника обогревает новая блочная котельная. Частные дома — в коммунальной автономии. Большинство жителей установили газовые котлы, и лишь некоторые отдали предпочтение электрическим. Самостийность обеспечила людям не только денежную экономию, но и комфортные условия проживания.

23 часа назад

В Свердловской области заработал фонд поддержки промышленников
Сегодня в полной версии «ОГ» публикуется постановление регионального правительства о создании Фонда технологического развития промышленности Свердловской области. Организация займётся финансовой поддержкой промышленных предприятий за счёт средств областного бюджета.

6 декабря 2016

Государство продолжит поддержку ипотечных заёмщиков
Государственная программа поддержки россиян, взявших ипотечный кредит, но не сумевших вовремя его выплачивать, продлевается до 1 марта 2017 года. Такое решение приняло правительство РФ.

6 декабря 2016

Екатеринбург в тройке городов-лидеров, где покупают онлайн
Екатеринбург стал третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга по доле онлайн-покупателей среди пользователей Интернета. Почти 88 процентов совершеннолетней аудитории обращается к интернет-магазинам, сказано в исследовании Яндекс.Маркет.

6 декабря 2016

Ресторатор Олег Ананьев — о заведениях в торговых центрах и домашней кухне-лаборатории
Одному из самых опытных рестораторов Екатеринбурга Олегу Ананьеву принадлежит большинство заведений в ТРЦ «Гринвич» («Труффальдино», «Красна хата», «Хаш»), украинский ресторан «Вечера на хуторе» и другие проекты, заслужившие доверие горожан.

6 декабря 2016

Ревдинский завод выполнил личный приказ Сталина
75 лет назад (в 1941 году) Ревдинский завод по обработке цветных металлов выпустил первую продукцию. Это были 56 килограммов радиаторной трубки для авиационной промышленности.

5 декабря 2016

Таможня Маньчжурии перешла на принцип «единого окна»
Теперь при выезде и въезде транспортного средства все процедуры по записи, регистрации, проверке и другим вопросам пограничного осмотра осуществляет одно лицо, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика»

2 декабря 2016

В Новоуральске открылся первый в России пункт финальной изоляции РАО
На этой неделе первый в стране пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов (РАО) под Новоуральском принял первые 13 контейнеров с РАО. Таким образом, Уральский электрохический комбинат (УЭХК) избавился от твёрдых РАО 3-го класса опасности, которые копились на предприятии с 1949 года.

2 декабря 2016

Единственный в России пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов принял первую партию контейнеров от УЭКХ
Уральский электрохический комбинат избавился от твёрдых радиоактивных отходов, которые копились на предприятии с 1949 года.

Последние новости
Что было раньше