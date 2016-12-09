Как изменился проект областного бюджета-2017 к финальным чтениям?

Опубликовано в №231 от 10.12.2016

По итогам согласительных комиссий увеличились все три основных показателя проекта областного бюджета на 2017 год. Об этом вчера на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам свердловского Заксобрания заявила вице-губернатор — министр финансов Галина Кулаченко.

Ожидаемые доходы областной казны с учётом поступлений из федерального бюджета увеличились на 3,4 миллиарда рублей и достигли 188 миллиардов рублей. Вместе с тем на 5,4 миллиарда рублей выросли расходы, которые в первом чтении были утверждены на уровне 194 миллиардов рублей. Как рассказал «ОГ» председатель бюджетного комитета ЗакСО Владимир Терешков, на два миллиарда увеличится и дефицит региональной казны, который в 2017 году может достичь 11,1 миллиарда рублей.

Во время заседания комитета Галина Кулаченко подчеркнула, что все параметры бюджета соответствуют нашим соглашениям с Министерством финансов РФ, проект закона об областном бюджете сбалансирован.

Увеличение расходов в первую очередь связано с дополнительным финансированием строительства и ремонта дорог, куда дополнительно выделили 2,4 миллиарда рублей. Помимо дорожной деятельности будет увеличено финансирование молодёжной политики и патриотического воспитания, охраны лесов, ветеринарии, газификации, поддержки спорта и ряда других направлений.

Ожидается, что финальное рассмотрение проекта областного бюджета свердловскими депутатами состоится 13 декабря.