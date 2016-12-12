Экс-депутат Заксобрания Игорь Данилов возглавил Екатеринбург-ЭКСПО

Опубликовано в №232 от 13.12.2016

Бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области Игорь Данилов назначен на пост генерального директора АО «Уральский выставочный центр» (Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО»).

— Контракт со мной подписан на год. 13 декабря я приступаю к исполнению обязанностей на данном посту. Основная задача, которая стоит передо мной — увеличение доходности Екатеринбург-ЭКСПО за счёт наращивания числа выставок и мероприятий. План по конкретным цифрам учредители поставят передо мной в начале 2017 года, когда я вникну в общую финансовую ситуацию, — прокомментировал «ОГ» Игорь Данилов.

Данилов добавил, что для него — это интересная новая работа.

— Я с удовольствием к ней приступил, полон сил и надежд, — резюмировал он.

Прежний гендиректор АО «УВЦ» Виталий Шумскихруководил центром последние четыре года.

У Виталия Шумских закончился очередной контракт, он его продлевать не стал, отметили в Екатеринбург-ЭКСПО.