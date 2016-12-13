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В столице Урала не могут продать 17 тысяч квартир

13 декабря 2016, 18:45 / Экономика
Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №233 от 14.12.2016 

В начале 2017 года на рынке недвижимости Екатеринбурга ожидается стагнация, причём в разных его сегментах, заявил вчера президент Уральской палаты недвижимости Эдуард Богданов. Аналитики прогнозируют незначительные корректировки цен, избыточное предложение на рынке жилой недвижимости и укрупнение строительных компаний.

ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА УПАЛИ НА 25 ПРОЦЕНТОВ.

В течение 2016 года застройщики Екатеринбурга планировали построить 1,35 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, но фактически ожидается, что к 31 декабря будет достроен только один миллион квадратных метров. В среднем темпы строительства упали на 25–27 процентов. Причина тому — отсутствие должного спроса екатеринбуржцев на новые квартиры. Сейчас жители города часто покупают малогабаритные квартиры, обостряя конкуренцию на вторичном рынке, число сделок на котором по сравнению с прошлым годом выросло на 10 процентов.

— Сегодня велик «фонд непроданного жилья» — 17 тысяч квартир, а ещё 15 тысяч сейчас строится. Если в 2014–2015 годах при сдаче новых домов выстраивалась очередь из покупателей, то сегодня её нет, — констатирует исполнительный директор «Гильдии строителей Урала» Вера Белоус.

Вера Белоус также отметила, что строительные компании Среднего Урала сейчас переживают не лучшие времена. Сегодня крупные компании всё чаще заявляются на участие в тендерах и получают преимущество по сравнению с более мелкими игроками рынка. Последним в ближайшее время придётся уйти или укрупняться.

Цифры

2,42 млн кв. м — сегодняшний объём площадей на стадии строительства. Большинство (1,2 млн кв. м) — экономкласса.

На 246 тыс. кв. м строительство приостановлено, возведение 7–8 домов фактически заморожено.

61,4 тыс. руб./кв. м — средняя цена жилья экономкласса в Екатеринбурге.

77,28 тыс. руб./кв. м стоят самые дорогие квартиры на рынке «вторички» (в домах постройки 2001-го и моложе).

59,7 тыс. руб./кв. м стоят самые дешёвые квартиры (в домах постройки 1960–80-х годов).

В 2017 ГОДУ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК ЖДЁТ МЕДЛЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ.

В банках отмечают, что свердловчане сегодня склонны скорее копить, чем тратить деньги. Переориентировать их помогло бы субсидирование кредитов на вторичное жильё, однако пока об этом речи не идёт. Для покупателей «первички» созданы более благоприятные условия: во-первых, правительство РФ продлило программу помощи ипотечным заёмщикам до 2017 года, во-вторых, в отдельных банках сегодня можно взять ипотеку с процентной ставкой ниже 10 процентов. Но, как отмечают банкиры, для многих даже такие условия сейчас неприемлемы.

По словам президента Российской гильдии риелторов Татьяны Деменок, снижение доходов населения и ухудшение экономической ситуации на строительном рынке во многом зависит от макроэкономических показателей развития страны.

— В 2017 году мы надеемся на стабилизацию рынка жилой недвижимости. А если запланированные правительством России программы в сфере строительства на 2017 год будут выполнены, к 2018 году на рынке наступит восстановление, — считает она.

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