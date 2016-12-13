Бюджет Свердловской области на 2017 год принят

Депутаты свердловского Заксобрания в финальном чтении приняли региональный бюджет на 2017 год

Опубликовано в №233 от 14.12.2016

Вчера, 13 декабря, депутаты свердловского Заксобрания в финальном чтении приняли региональный бюджет на 2017 год. Традиционно от первого к третьему чтению основные показатели областной казны заметно изменились. В ходе согласительных комиссий доходная и расходная части выросли. Кроме того, на два миллиарда рублей (до 11,2) вырос и бюджетный дефицит, который необходимо сокращать. Однако в ходе вчерашнего обсуждения далеко не все депутаты поддержали запланированные методы его сокращения.

Главным докладчиком на вчерашнем заседании выступил председатель бюджетного комитета областного Заксобрания Владимир Терешков. Чтобы разложить по бюджетным полочкам, где добавляем, а где урезаем, ему выделили 10 минут. Однако в отведённое время он не уложился.

— Прошу дать мне закончить, у меня тут ещё минут на пять, — попросил Терешков и продолжил оперировать цифрами.

После согласительных комиссий были увеличены расходы на ряд социально значимых проектов. В итоге более 551 миллиона пойдёт на строительство школ в Екатеринбурге, 300 миллионов — на создание трамвайной линии между Верхней Пышмой и Екатеринбургом, 350 миллионов — на газификацию территорий, ещё столько же — на программу благоустройства городской среды. Также запланировано софинансирование солидного инвестпроекта — строительства крупнейшего в России тепличного комплекса, который обойдётся областной казне в 170 миллионов. По словам губернатора Евгения Куйвашева, который также посетил финальные чтения, этот комплекс на 40 процентов закроет потребность свердловчан в овощах. На организацию отдыха и оздоровления детей пойдёт 92,5 миллиона рублей, на оборудование школьных стадионов — 88,5 миллиона, на реализацию молодёжной политики — 78,3 миллиона. Субсидия Фонду технологического развития промышленности Свердловской области составит 127 миллионов рублей.

Вопросов докладчику фактически не было. В итоге за бюджет 2017 года в трёх чтениях проголосовали 39 депутатов, четыре выступили против (традиционно — фракция КПРФ).

— Дефицит бюджета не превышает семь процентов налоговых и неналоговых доходов бюджета при установленном соглашениями с Минфином России ограничении в 10 процентов, поэтому регион сможет рассчитывать на выделение дополнительных средств из федерального бюджета и входить в любую программу, — добавил Терешков.

По словам Владимира Терешкова, в этот раз новый созыв регионального Заксобрания принимал бюджет без горячих споров и громких дискуссий, как это было в 2011 году. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор, в свою очередь, назвал принятый бюджет «качественным», который позволит привлечь больше федеральных средств на приоритетные проекты региона.

Тем не менее закрывать дефицит нужно. Как уже озвучивала вице-губернатор — министр финансов региона Галина Кулаченко, в качестве дополнительного источника дохода будут использовать продажу акций (за них планируют выручить 1,7 миллиарда рублей). На заседании присутствовал и. о. министра по управлению госимуществом региона Сергей Зырянов. Он назвал восемь предприятий, чьи акции планируется реализовать в 2017 году. Среди них, например, птицефабрика «Рефтинская», начальная цена которой — 700 миллионов рублей. Депутаты возмутились ценой.

— Если мы сейчас продадим её по сниженной цене, наш бюджет это не спасёт. Может, не будем торопиться? — предложил депутат Владимир Никитин.

Зырянов сообщил, что ситуация на птицефабрике не так хороша, как кажется. В этот момент к обсуждению подключился Евгений Куйвашев.

— Мы внимательнейшим образом подойдём к любому отчуждению. Решение о продаже фабрики будет принято только после полного и прозрачного аудита. Вопрос сложный, но мы всё же убеждены, что лучший собственник — это всё-таки частник, — заявил он.

Кроме того, до сих пор не ясен полный объём помощи из федерального бюджета.

— Федеральный бюджет принят, но мы пока не можем в полном объёме оперировать этими суммами. Ещё ведь Совет Федерации будет утверждать, потом президент, потом публикация. Формально мы можем опираться только на опубликованный документ, — рассказал Владимир Терешков.