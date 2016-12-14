Школа ремонта

Свердловская область вошла в семёрку субъектов РФ с самыми высокими показателями по капремонту многоквартирных домов. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №234 от 15.12.2016

Свердловская область вошла в семёрку субъектов РФ с самыми высокими показателями по капремонту многоквартирных домов, сообщил на селекторном совещании с главами регионов руководитель федерального Министерства строительства и ЖКХ Михаил Мень. Такой результат для нашего региона — показатель серьёзной работы по «ремонту системы кап-ремонта». Ещё в прошлом году программу на Среднем Урале окрестили «провальной»: если в прошлом году не отремонтировали и одной десятой от количества запланированных в программе многоквартирников, то за 11 месяцев нынешнего года выполняемость программы составила 72 процента.

Наверстали упущенное за прошлый год. В 2015 году из 1 205 домов отремонтировали только 133, ещё 236 зданий исключили из плана в связи с нецелесообразностью проведения работ или необходимостью переноса на более поздний срок из-за высокой стоимости работ. В 2016 году, с учётом неотремонтированных в прошлом году зданий в программу вошло 2 242 многоквартирника: 1 586 из них уже отремонтированы (52 были исключены из-за нецелесообразности проведения работ). На сегодня из 13 080 работ на всех объектах (здесь имеется в виду ремонт крыш, фасадов, систем теплоснабжения) по программе выполнены пока только 10 472.

— Одна из причин нестопроцентной выполняемости — необходимость провести ремонт не только домов 2016 года, но и тех, что остались недоделанными с прошлого года. Объективно в Свердловской области нет такого количества подрядчиков, которые способны качественно выполнить такой объём работ в установленные сроки, — говорит начальник отдела контроля и учёта жилого фонда департамента государственного жилищного и строительного надзора области Сергей Ежов. — Однако по сравнению с 2015 годом значительно увеличилось качество выполненных подрядчиками работ, улучшилось качество работы регионального оператора по осуществлению деятельности.

Научились работать с подрядчиками. Руководители подрядных организаций отмечают, что и им стало работать проще.

— В наш Союз приходят сообщения от подрядчиков, даже от челябинских, которые работают здесь. Они отмечают, что если в первый год работы программы было сложно, то сейчас все недоработки были учтены, а работа — оптимизирована, — говорит директор Союза стройиндустрии Свердловской области Юрий Чумерин. — Крупные подрядчики, как показывает практика, работали более качественно, а более мелкие компании проанализировали свои ошибки по оформлению бумаг, срокам выполнения работ и в 2017 году должны сработать лучше.

Стали строже контролировать. Ситуация с капремонтом улучшилась и за счёт усиленного контроля. По сравнению с прошлым годом количество проведённых проверок домов, где проходит капремонт, выросло в четыре раза: если в прошлом году их было 24, то в этом — 81. Из них 41 проверка была проведена департаментом Госжилстройнадзора по обращениям граждан. 76 проверок из 81-й связаны с исполнением функции технического заказчика. По поручению правительства Свердловской области в 2016 году в 15 муниципалитетах были проведены комплексные проверки, в результате которых выявлено 671 нарушение. В департаменте отмечают, что к контролю активно подключилась и областная прокуратура — территориальные подразделения прокуратуры также проводили проверки.

Ситуация с капремонтом улучшилась и за счёт усиленного контроля. По сравнению с прошлым годом количество проведённых проверок домов, где проходит капремонт, выросло в четыре раза: если в прошлом году их было 24, то в этом — 81. Из них 41 проверка была проведена департаментом Госжилстройнадзора по обращениям граждан. 76 проверок из 81-й связаны с исполнением функции технического заказчика. По поручению правительства Свердловской области в 2016 году в 15 муниципалитетах были проведены комплексные проверки, в результате которых выявлено 671 нарушение. В департаменте отмечают, что к контролю активно подключилась и областная прокуратура — территориальные подразделения прокуратуры также проводили проверки. Кто отстаёт? В департаменте госжилстройнадзора выделяют пять территорий, где в этом году сложилась самая плачевная ситуация — это город Лесной (где выполнено только 19 процентов от общего объёма работ), Богданович, Екатеринбург, Краснотурьинск и Камышлов.

Большую часть работ подрядчики стараются выполнить летом, но не всегда успевают. Фото: Александр Зайцев

— В Екатеринбурге долго проходит подписание документов: есть дома, где кровли делают быстрее, чем подписывают документы о приёмке работ, — заметил член общественного совета при департаменте Алексей Филиппов. — В частности, нет взаимопонимания с Ростехнадзором: вместо того чтобы сразу обозначить комплекс проблем, они выявляют и проверяют одну за другой.

По словам Сергея Ежова, проблема поднималась еще в августе-сентябре, когда началась приёмка домов. Администрацией Екатеринбурга было принято решение, что они не согласовывают документы, пока не получат согласия от управляющей компании, к которой относится дом. Но УК иногда держали документы по два-три месяца. На совещании с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым было принято решение уведомлять администрацию города, если УК необоснованно держит документы более недели, чтобы оптимизировать этот процесс.