Росстат посчитал стоимость «Оливье»

Опубликовано в №235 от 16.12.2016

В этом году россияне потратят до 310 рублей на стандартный набор продуктов для приготовления салата «Оливье». Стоимость блюда для новогоднего стола выросла всего на 1,8 процента с 2015 года.

По мнению Росстата, в рецепт оливье входят: огурцы, зелёный горошек, картофель, морковь, яйца, колбаса варёная, майонез, лук. При этом картофель, морковь, яйца и лук подешевели, а майонез подорожал больше всего — на 8,6 процента с прошлого года.

В среднем накрыть новогодний стол на семью из четырёх человек обойдётся примерно в 5,6 тысячи рублей.