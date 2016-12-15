Доля импортных продуктов в области снизилась на 50 процентов

Опубликовано в №235 от 16.21.2016

За два года, пока Россия находится под санкциями, доля импортных продуктов в магазинах области снизилась с 70 до 20 процентов.

Об этом на круглом столе, посвящённом вопросам развития АПК региона, вчера заявила замруководителя свердловского управления Россельхознадзора Светлана Терехова.

По её словам, вся плодово-овощная продукция либо местная, либо поступает из стран Таможенного союза.

— Нелегальные поставки мы пресекаем. За последнее время было проведено более 90 рейдов, задержаны около 50 партий «нелегалки» из Восточной Европы, — рассказала Терехова.

Областной министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярёв заявил, что показатели в животноводческой сфере стабильно растут.