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Энергетики заплатят Нижнему Тагилу 1 млрд рублей за аренду сетей

15 декабря 2016, 18:23 / Экономика
  • Опубликовано в №235 от 16.12.2016

Компания «Облкоммунэнерго» арендовала муниципальный электросетевой комплекс на 49 лет и обязалась выплатить авансом всю арендную плату.

Сначала тагильчане намеревались продать сети, подстанции и трансформаторы в частные руки. Затем планы изменили — был продлён договор с прежним арендатором, но на новых условиях. Стоимость платы возросла в пять раз, причём все средства (1 миллиард рублей) арендатор обязался выплатить до мая 2017 года. Половина этой суммы уже пополнила городскую казну.

Для ведения бизнеса в Нижнем Тагиле «Облкоммунэнерго» получило работоспособный комплекс, хотя и требующий технических новаций. Компания намерена вложить в 2017 году порядка ста миллионов рублей в его модернизацию. Будут реконструированы две магистральные линии на 6 кВ в Дзержинском районе и построены аналогичные на Старателе. Кроме того, произойдёт смена 15 трансформаторов и трансформаторных подстанций во всех районах города. Энергетики обещают, что все замены пройдут летом.

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