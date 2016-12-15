На Среднем Урале власти опередят проверки ОНФ и проведут их сами

Опубликовано в №235 от 16.12.2016

Вчера, 15 декабря, первый заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора области Владимир Тунгусов предложил членам правительства самим выявлять конфликты и проблемы в регионе, не дожидаясь жалоб граждан президенту и проверок Общероссийского народного фронта.

— За последнее время в адрес администрации Президента РФ поступило около 20 коллективных обращений от жителей Свердловской области, — доложил Владимир Тунгусов. — В большинстве случаев решение проблем находится в компетенции местных властей.

В качестве примеров глава администрации губернатора назвал открытое письмо сотрудников Артёмовского машиностроительного завода «Вентпром», а также обращения работников Баранчинского электромеханического завода и хлебокомбината «Всеслав».

— Мы должны вести работу по профилактике и раннему выявлению нарастающих социально-экономических проблем и решать их сами — у нас для этого есть все возможности и полномочия. Предлагаю министерствам и ведомствам усилить мониторинг экономической деятельности предприятий и брать на контроль все случаи, которые могут в будущем сказаться на благополучие граждан, — подытожил Владимир Тунгусов.