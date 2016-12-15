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Почти 600 свердловчан решили стать банкротами

15 декабря 2016, 18:50 / Экономика
  • Опубликовано в №235 от 16.12.2016 

В этом году свердловчане подали 596 заявлений о признании их банкротами, сообщил заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Дмитрий Крашенинников.

Всего же было подано 785 заявлений о банкротстве физлиц. Из них 180 — от кредиторов, ещё девять — от уполномоченных организаций. По данным службы судебных приставов, в регионе на начало 2016 года насчитывалось более 16 тысяч должников, попадающих под закон о банкротстве. Как видно, закон не вызвал у них большого ажиотажа.

70 процентов желающих стать банкротами имеют задолженность в пределах одного миллиона рублей. А вот доход у подавляющего большинства заёмщиков не превышает и 20 тысяч рублей. Что, впрочем, не помешало некоторым из них оформить кредиты сразу у 10–15 банков и микрофинансовых организаций.

Напомним, закон о банкротстве физических лиц вступил в силу в октябре 2015 года. Обанкротиться может любой гражданин, который должен официальным организациям более 500 тысяч рублей и не платит по кредиту как минимум три месяца. Но нужно иметь в виду, что траты — не меньше 100 тысяч рублей.

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