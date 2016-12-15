Кимоно для России

В 2013 году в Нижнем Тагиле на производственной площадке Нижнетагильского машиностроительного завода открыли российско-японское предприятие «Мишима-Машпром». Фото: mashprom.ru

Опубликовано в №235 от 16.12.2016

Вчера Владимир Путин прилетел в японский город Нагато для проведения переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ о перспективах сотрудничества двух стран. Последний раз в Японии в качестве президента Владимир Владимирович был более 10 лет назад. На встрече стороны условились о необходимости возобновления замороженных в предыдущие годы контактов, обсудили возможность совместной хозяйственной деятельности на четырёх южнокурильских островах, а также в формате тет-а-тет обсудили проблематику Мирного договора.

Как отметил Владимир Путин, отвечая на вопросы японских журналистов во вторник, дипломатические отношения между странами строятся уже более 150 лет, их «перезапуск» состоялся 60 лет назад после подписания Совместной японско-советской декларации, которая прекратила состояние войны, существовавшее между СССР и Японией с 9 августа 1945 года.

— У нас были разные отношения, были и трагические страницы нашей истории, но начиная с 1956 года у нас, к сожалению, до сих пор нет такой базовой основы, на которой мы могли бы строить отношения, соответствующие нашим желаниям. Отсутствие мирного договора не даёт нам возможности многопланово и многосторонне развивать наши отношения. Поэтому мы, разумеется, будем стремиться к заключению этого договора. Мы хотим полной нормализации отношений, — заявил президент.

Кстати, президента в Нагато ждал небольшой презент от россиянки, которая приехала сюда с семьей около 10 лет назад — она приготовила кимоно с вышитой символами японской слоговой азбуки катакана надписью «В.В. Путин — Россия».

Тем временем отношения Свердловской области с Японией стали развиваться более чем стремительно. Как рассказали «ОГ» в министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, первый визит руководителя региона (на тот момент губернатором был Эдуард Россель) в Японию состоялся в 2006 году. Тогда в Стране восходящего солнца о Свердловской области никакой информации не было. Делегации, которая посещала ведущие корпорации Японии, постоянно задавали вопрос: «А где вы находитесь? А есть ли у вас железная дорога?». И буквально за 10 лет ситуация кардинальным образом изменилась.

Товарооборот между Свердловской областью и Японией показывает положительную динамику. В 2015 году товарооборот превысил 195 миллионов долларов США и по сравнению с 2014 годом вырос на 15 процентов. Экспорт продукции в 2015 году вырос в два раза и составил 100 миллионов долларов, импорт снизился на 21 процент. Свердловские предприятия импортируют из Японии машиностроительную продукцию, оптические аппараты медицинского назначения, автомобили и запасные части, автомобильные шины, изделия из металлов и химическую продукцию. В Японию экспортируются чёрные металлы, алюминий и изделия из них, а также минеральная продукция. В регионе работает несколько совместных российско-японских предприятий, в частности «Мишима-Машпром», занимающееся производством плит кристаллизаторов для машин непрерывного литья заготовок.

В 2017 году Япония станет страной-партнёром Международной промышленной выставки «Иннопром», которая откроется 9 июля в Екатеринбурге. Как стало известно на встрече первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова с представителями японского оператора выставки, национальная экспозиция Японии расположится на площади в четыре-пять тысяч квадратных метров. Как отметил Алексей Орлов, сейчас идёт масштабная пригласительная кампания: на текущий момент забронировано более 50 процентов от общей выставочной площади, что на 10 процентов опережает темпы предыдущих лет. В феврале на площадке посольства Японии в Москве будет презентован Иннопром, а также промышленные и инвестиционные возможности нашего региона для членов Японского бизнес-клуба.

Отношения между Японией и Средним Уралом строятся также в сферах культуры и образования. В следующем году исполнится 25 лет Информационному культурному центру «Япония», который занимается организацией фестивалей японской культуры, переводами, преподаёт японский язык, каллиграфию и единоборства. Свердловскую область посещают японские туристы. Полтора года назад «ОГ» (номер от 21.07.2015) писала о том, как семья самураев Симадзу(потомки Симадзу Тодаёси, в 1891 году принимавшего будущего императора Николая II в порту Кигасима и сопровождавшего его после ранения японским полицейским) по приглашению губернатора Евгения Куйвашева и областного Заксобрания посетила «Царские дни».