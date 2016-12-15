Запутались в сетях

Компания «Россети» провела в Екатеринбурге большой форум, где обсуждались ключевые проблемы отрасли. Автор фото неизвестен

Опубликовано в №235 от 16.12.2016

Потребление электричества больше не растёт в прогрессии. Экономисты, которые рассчитывали на ещё несколько лет промышленного бума, пришли к выводу, что необходимо пересматривать модели развития. Потребителю больше не нужно столько энергии, сколько компании могут им дать. Субъекты естественной монополии уже думают о том, какие стройки энергетической инфраструктуры нужно остановить, а какие мощности на подстанциях уменьшить. С чего начинается новый этап для отрасли — узнайте в материале «ОГ».

Перестарались

В России сформировался существенный избыток мощностей. В программы экономического развития страны был заложен рост — темпами даже быстрее, чем в Советском Союзе. В 2009 году появился прогноз Министерства энергетики РФ, в котором говорилось о том, что динамика ускоренного роста должна сохраняться в ближайшие семь лет.

Эти плановые цифры ежегодно обновлялись, но промышленный бум оказался не настолько существенным. Поэтому недавно Мин-энерго пришло к выводу, что прогнозы нужно корректировать: в схеме развития ЕЭС России на период с 2016 по 2022 год планируемая к вводу электросетевая мощность упала практически вдвое по сравнению с параметрами 2009 года. Прогноз не сбылся более чем наполовину — на 60 процентов, и сейчас эта проблема стала более чем актуальной, поскольку некорректное планирование привело к строительству колоссального объёма неиспользуемых мощностей.

По данным компании «Россети» (контролируют 75% распределительных и 90% магистральных энергетических сетей страны), недостаточно обеспеченные работой объекты есть практически в каждом регионе страны.

На Урале загрузка центров питания снижается с 2012 года. За это время на объектах мощностью 35 кВ и выше в Екатеринбурге потребление упало с 74 до 64 процентов. По Свердловской области показатель сократился с 47 до 42 процентов. В среднем по «МРСК Урала» новые центры питания через два года после запуска загружены всего на 23 процента, генерации после реконструкции — на 60 процентов.

— В настоящее время «МРСК Урала» находится в жёсткой зависимости от планов потребителей. Изменения в их планах приводят в итоге к тому, что мы направляем значительные средства впустую. То есть в основе неэффективности инвестиций в строительство инфраструктуры лежит прежде всего то, что идя навстречу потребителю, мы строим объекты, которые остаются недозагружены, и финансового потока, который мы планировали, не поступает, —­ говорит заместитель главного инженера по развитию и инновациям «МРСК Урала» Георгий Бураков.

Замгендиректора «Россетей» Сергей Семериков говорит об ответственности заявителей перед поставщиком ресурса. Автор фото неизвестен

На Среднем Урале, по словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, катастрофически недозагруженными являются не подстанции потребителей, а мощности сетевых компаний. Министр говорит, что до 20 процентов удовлетворённых заявок по подключению оказываются неэффективными для энергосистемы.

— Это неправильно, потому что если все силы направлены на прокладку ненужной инфраструктуры, страдает уже существующая. У нас ключевым генератором проблем являются даже не промышленные предприятия, а девелоперы, которые получают участки, обеспечивают их сетями, но не начинают строительство, — пояснил «ОГ» Смирнов.

«Бумажная энергетика»

Так называемая «бумажная мощность» — это постоянный разрыв между возможным, зарезервированным отпуском и реальным потреблением. Причин, по которым дорогостоящие объекты сетевой инфраструктуры загружены лишь частично, несколько. Энергетики объясняют это и макроэкономическими сложностями — предприятия снижают производство, а бизнес ищет способы оптимизировать потребление ресурсов. Кроме того, происходит изменение географии спроса на электроэнергию. Но ключевыми негативными факторами эксперты называют неисполнение заявителями обязательств по набору нагрузки, указанной в заявке на техприсоединение, и низкое качество территориального планирования по конкретным участкам.

Мониторинг заявок на подключение к центрам питания показал, что лишь 15–25 процентов заявителей реально готовы к присоединению. Ещё 35–40 процентов смогут сделать это не менее чем через шесть месяцев, а всем оставшимся напряжение может понадобиться лишь в отдалённой перспективе. Предприниматели обращаются за новыми мощностями, чтобы обеспечить себя впрок — стоимость земельного участка, обеспеченного электроснабжением, возрастает в разы, поэтому бизнес злоупотребляет своей возможностью техприсоединения. А платит за это рядовой потребитель, потому что гигантская стройка сетевых компаний — это инвестиционные затраты монополиста, которые закладываются в тариф.

Бери или плати

Сетевая компания несёт обязательства перед заявителем в рамках договора о техприсоединении, даже если он «не выбирает» ресурс на протяжении нескольких лет. Поэтому в «Россетях» обсуждается возможность закрепить ответственность за неисполнение планов по набору нагрузки до максимальной величины, указанной в заявке. Кроме того, ответственность возможна за несвоевременное извещение энергетиков об изменении планов. К примеру, предприниматель, который начал строительство нового цеха, всегда извещает поставщиков ресурсов о том, что ему нужно больше электроэнергии. Но если по каким-то причинам проект не состоялся, почти никто не обращается за корректировкой.

— Мы ограничены сроками техприсоединения и свои обязательства выполняем. А по факту выходит, что потребитель ещё сам не готов начать работу и присоединение ему на данный момент не нужно вовсе. По этому пути пошли сейчас многие крупные застройщики. Я ничего плохого не вижу во введении ответственности и повышении дисциплины потенциального потребителя, — говорит Бураков.

Заместитель гендиректора «Россетей» Сергей Семериков говорит, что необходима новая экономическая модель отношений с потребителем, при которой сетевая организация может предлагать «индивидуальные форматы». Один из обсуждаемых вариантов взаимодействия компании с клиентом —­ перераспределение части расходов. Если заявитель строит центр питания за свои средства, для него может быть определён специальный тариф по прогрессивной шкале, который позволит ему самому «отбивать» расходы. И для сетевой компании это будет являться гарантией того, что контрагент никуда не денется в будущем и новые сети ему действительно нужны. Представители «Россетей» предлагают внести в законодательство изменения, которые урегулируют принцип «бери или плати»: в случае если заявитель в течение пяти лет не выбирает максимальную мощность, которую он под себя забронировал, он будет обязан переоформить документы о технологическом присоединении с одновременным отказом от невостребованной мощности в пользу сетевой организации, которая может перераспределить её по своему усмотрению.

По данным Минэнерго Свердловской области, эффективность сетей падает из-за застройщиков. Фото: Алексей Кунилов

Сопредседатель Свердловского отделения «ОПОРЫ России» Тарас Крокос говорит, что желание энергетиков снизить свои расходы понятно — содержание энергетической инфраструктуры весьма капиталоёмкий проект. Но таким образом, полагает эксперт, они перекладывают ответственность на потребителя за собственные решения.

— Я считаю, что в случае, когда у коммерсанта появится дополнительное финансовое бремя, он будет искать способы уклоняться от него — начиная от создания собственной малой энергетики, заканчивая банкротством при возникновении проблем. Думаю, что все озвученные инициативы должны быть очень тщательно изучены, — говорит Крокос.

Перепланировка

Чтобы изменить ситуацию и сократить объём избыточных мощностей, необходимо провести реформу даже в части взаимодействия с органами власти. Начать с того, что разработка документов территориального планирования при организации комплексной застройки территории должна проходить при условии обязательного согласования с сетевой организацией. В Свердловской области «МРСК Урала» ещё в 2014 году совместно с министерством строительства и развития инфраструктуры и с министерством энергетики и ЖКХ разработали методику взаимодействия органов местного самоуправления муниципалитетов и субъектов естественных монополий по согласованию программ комплексного развития. Но внедряться эта модель начинает только сейчас. Как рассказал «ОГ» Николай Смирнов, работать по ней начали во второй половине текущего года.

— Сейчас занимаемся формированием единой базы данных по всем муниципалитетам. Это реестр, в котором есть информация по всем схемам электро-, водо-, газоснабжения. И когда приходит заявитель, можно оценить эффективность его заявки. Если поставщик энергоресурсов понимает, что у него просят инфраструктуру для нескольких жилых домов, а в плане никаких домов нет, проще расставить приоритеты, — объясняет министр.

Кроме того, сетевики просят региональное правительство поддержать работу в части концентрации стартапов на готовых к этому площадках: вместо развития территорий, где мощности нужно вводить с нуля, логичнее освоить сначала уже созданную инфраструктуру. Данные о земельных участках с профицитом мощности, разрешённой для техприсоединения, можно найти на сайте «МРСК Урала» в разделе «Интерактивная карта центров питания».

«МРСК Урала» тем временем начинает кампанию по оптимизации невостребованных мощностей. Во-первых, в планах — отключение в период низких нагрузок (летом) одного трансформатора на части двухтрансформаторных подстанций — это почти 23% от общего количества подстанций. Во-вторых, сетевой гигант ищет способы обеспечивать заявителей мощностями преимущественно от уже созданных электросетевых объектов ОАО «МРСК Урала», без строительства новых центров питания.