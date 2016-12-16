Город в городе

Обновлённый «Гринвич» стал четвёртым по величине торгово- развлекательным центром в России. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №236 от 17.12.2016

Вчера, 16 декабря, в Екатеринбурге открылась последняя, пятая, очередь торгового центра «Гринвич» с подземным переходом к Дендропарку и выходом к станции метро «Геологическая». По словам застройщика, именно сейчас все смогут увидеть «Гринвич» в том виде, в котором он был задуман изначально. Возведение всех очередей торгового центра, включая переделку супермаркета «Мария» в «Купец», заняло 17 лет. С тех пор на этом месте из универсама в 3,9 тысячи «квадратов» вырос уникальный объект, который называют «городом в городе» — общая площадь «Гринвича» со всеми парковками составляет 339 176 квадратных метров. Здесь работает около 8 тысяч человек.

По данным сенатора Аркадия Чернецкого, который, ещё будучи мэром Екатеринбурга, поддерживал строительство, «Гринвич» стал четвёртым по величине торговым центром в России и первым проектом такого масштаба в стране, располагающимся в центре мегаполиса — остальные находятся на периферии городов.

— Нам не стыдно показать такой объект гостям со всего мира. Здесь многое сделано красиво, с большим заделом на будущее. Важно, что удобные для людей решения вроде подземных переходов к торговому центру и входов со станции метро реализованы здесь за счёт бизнеса, а не за счёт бюджета, — сказал Аркадий Чернецкий на открытии пятой очереди ТЦ.

Фото: Алексей Кунилов

С помощью подземного перехода под улицей 8 Марта посетители торгового центра смогут выйти к Дендропарку. А с выходом к стации метро «Геологическая» новая очередь соединена 50-метровым траволатором, который, правда, движется только в сторону ТЦ, обратно придётся идти пешком. По словам соучредителя «Общество Малышева 73» Игоря Заводовского, в мае 2017 года откроется ещё один вход в «Гринвич» прямо со станции метрополитена. Это будет вторая группа эскалаторов прямо с платформы поездов. Сейчас работы выполнены примерно на 80 процентов. Среднемесячная посещаемость «Гринвича» пока составляет 1 миллион 320–350 тысяч посетителей. Ожидается, что с открытием перехода из метро их число увеличится на 300 тысяч человек в месяц к концу следующего года.

— «Гринвич» является квинтэссенцией тех изменений, которые происходили в столице Урала за последние 25 лет. В те годы было принято решение развивать сферу оптовой и розничной торговли, — прокомментировал вице-губернатор Александр Высокинский. — Я думаю, что со временем мы с его владельцами будем обсуждать создание филиалов «Гринвича» в Свердловской области, потому что он платит налоги здесь, и нам это нравится.

Площадь пятой очереди составляет 70 тысяч «квадратов». На его строительство было потрачено 6 млрд рублей. Игорь Заводовский рассчитывает заполнить пятую очередь арендаторами за год. Сдача в аренду началась за 10 дней до официального открытия торговых площадей, и на данный момент заключено 15 контрактов.

Фото: Алексей Кунилов

— Мы не сдавали площади в аренду до этого, потому что хотели заполнить ТЦ «Пассаж» — другой наш известный объект. Сейчас по договорам он заполнен процентов на 60, пока идут ремонты площадей, — объяснил соучредитель.

Уже известно, что в пятой очереди к весне откроется двухэтажный магазин«Л’Этуаль», а также в флагманских форматах заработают операторы, которые ещё не представлены в регионе — Cortefiel, Superdry, Tezenis.

В пятой очереди располагается двухуровневый подземный паркинг на 508 машин с въездом со стороны улицы 8 Марта. Он соединён с подземной стоянкой четвёртой очереди под продуктовым гипермаркетом «Гипербола». Все подземные паркинги завершённого «Гринвича» соединены между собой. Автомобилист сможет заехать и выехать из торгового центра с любой стороны. Так, попав в «Гринвич» с улицы 8 Марта, посетитель может выехать из «Гринвича» на улицу Вайнера. С учётом нового паркинга общее количество машино-мест в «Гринвиче» составляет 3 042.

Фото: Алексей Кунилов