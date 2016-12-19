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Сбербанк и Гугл увеличат выживаемость малого бизнеса в два раза

19 декабря 2016, 19:12 / Экономика
  • Опубликовано в №237 от 20.12.2016

Сбербанк и Гугл при поддержке правительства региона запустили в Свердловской области бесплатную обучающую программу «Бизнес класс» для предпринимателей. В течение года проект будет запущен ещё в 10 регионах России. В Сбербанке ожидают, что повышение финансовой грамотности предпринимателей должно увеличить выживаемость бизнеса в два раза.

Участвовать в программе могут без исключения все желающие, единственным условием является наличие доступа в Интернет. Регистрация на обучение стартовала вчера, 19 декабря, на сайте проекта «Бизнес класс» и продлится до середины февраля, затем начнётся обучение, рассчитанное на полгода. Программа включает восемь дистанционных курсов и четыре очных мероприятия – мастер-классы, тренинги, воркшопы – под руководством опытных бизнесменов.

Участникам будет предложено на выбор две траектории обучения – для начинающих своё дело и для тех, кто хочет развить его. Первая группа освоит создание бизнес-плана, регистрацию и развитие бизнеса с нуля. Вторая займётся анализом и оценкой слабых сторон компаний, развитием предпринимательских навыков, оптимизацией бизнеса и стратегией его продвижения. К наиболее активным участникам будут прикреплены наставники, которые на каждом из этапов смогут их консультировать и поддерживать в принятии бизнес-решений.

Пилотный проект был реализован в Татарстане. Там на курс зарегистрировались 15 тысяч человек, полностью освоили его 5 тысяч. По информации Гугл, особую активность на первом этапе обучения проявляли женщины – их оказалось около 60 процентов от всех зарегистрировавшихся. Среди успешных примеров – открытие детского футбольного клуба, организация туризма для людей с ограниченными возможностями, расширение сети магазинов по продаже аксессуаров и другие. Ожидается, что на Среднем Урале к программе потенциально может присоединяться не менее 35 тысяч человек, пройдут обучение до конца не менее 10 тысяч.

– Сейчас Свердловская область входит в пятёрку крупнейших регионов РФ по количеству малых и средних предпринимателей. Более 200 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса обеспечивают занятость одной трети экономически активного населения области – это более 660 тысяч человек. Оборот малого и среднего бизнеса составляет 1,7 триллиона рублей. Думаю, что проект «Бизнес класс» дополнит комплекс мер по поддержке предпринимательства в регионе, – сказал первый вице-губернатор Алексей Орлов.

– В первые три года сейчас «умирают» 9 из 10 новых компаний, и по статистике, только третий бизнес успешный. Мы абсолютно уверены, что показатель выживаемости компаний через программу «Бизнес класс» увеличится в два раза – это очень много, – рассказал вице-президент Сбербанка России Андрей Шаров. По его данным, именно отсутствие необходимых знаний и навыков у предпринимателей становятся причиной краха предприятий.

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