Средний Урал протестирует новую систему оценки промышленных кадров

Губернатор Евгений Куйвашев (справа) и президент РСПП Александр Шохин подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Свердловской области и РСПП в сфере развития национальной системы профессиональных квалификаций. Фото: Пресс-служба губернатор

Опубликовано в №237 от 20.12.2016

Вчера глава региона Евгений Куйвашев принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве.

Анонсируя речь губернатора, президент РСПП Александр Шохин заявил, что в области сложилось весьма конструктивное сотрудничество между администрацией региона и крупным бизнесом. Кроме того, область вместе с РСПП — организация объединяет крупнейших бизнесменов страны — много работает над развитием профессиональных квалификаций. Речь идёт о системе подготовки кадров, которая обеспечит ключевые отрасли экономики высококвалифицированным персоналом даже на уровне рабочих.

— Мы сегодня всё отчётливее ощущаем, что промышленный потенциал советского наследия, созданный нашими отцами и дедами, практически исчерпал свои возможности. И перед нами стоит задача формирования новой промышленности для достижения современного технологического уклада. Для решения этой задачи важнейшее значение имеет рост кадрового потенциала и производительности труда, — заявил в своём выступлении глава региона.

Как рассказал «ОГ» министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, губернатор поставил задачу по поиску новых точек роста промышленности, которые обеспечат динамику региональной экономики. Средний Урал вошёл в число 12 пилотных регионов России, где начнётся работа по формированию национальной системы профессиональных квалификаций для всех отраслей экономики.

— Большая часть уральских предприятий достигла предела по мощности и развиваться сможет только за счёт глобальной модернизации. Мы намерены делать упор на высокотехнологичные производства в фармацевтике, машиностроении, производстве оборудования и электрики, в которых очень высокие требования к уровню профессионального образования, кардинально отличающиеся от тех, что были заложены в

90-е годы. Заводы оснащаются станками, на которых могут работать только люди с высшим образованием, обученные программированию. И, кстати, на оборонных предприятиях у нас уже возник бум желающих переучиться и работать на высокотехнологичном оборудовании, где заработная плата 60–70 тысяч рублей, например, на машиностроительном заводе имени Калинина, — рассказал министр.

Чтобы решить проблему подготовки профессиональных кадров, Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей инициировал разработку «Концепции развития трудовых ресурсов Свердловской области» и «Концепции областной комплексной Программы развития системы непрерывного профессионального образования в Свердловской области». Кроме того, проводится чемпионат сквозных рабочих профессий по методике WorldSkills и реализуется программа «Уральская инженерная школа».