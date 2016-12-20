Банки начали кредитовать пенсионеров

Риски банка при работе с пенсионерами будут не так высоки: во-первых, их платёжная дисциплина отличается устойчивостью, а во-вторых, они не склонны к принятию на себя необоснованных финансовых рисков. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №238 от 21.12.2016

СКБ-банк начал выдавать кредиты пенсионерам. Соответствующий приказ был подписан в понедельник. СКБ-банк стал первым региональным финансово-кредитным учреждением, предложившим специальный продукт неработающим пенсионерам на основании удостоверения и справки, подтверждающей доход (это может быть, в том числе, пенсия). Новый продукт находится в линейке потребительских кредитов и выдаётся по стандартной для них ставке.

Пенсионеры традиционно не являются целевой аудиторией для банков, и специализированных продуктов для них, действительно, немного. Флагманом считается федеральный Совкомбанк, который предлагает кредиты заёмщикам до 85 лет. И конкуренции в этом сегменте почти нет. По словам управляющего екатеринбургским филиалом ВТБ24 Сергея Кульпина, исключение пока делается только для военных пенсионеров.

— У нас в базе есть несколько военных пенсионеров, у которых есть доход. Но мы не рассматриваем пенсионеров в классическом смысле, потому что там совершенно другие риски для банков, — говорит Кульпин.

Похожие продукты есть и в других федеральных кредитных организациях. Так, крупнейших госбанк — Сбербанк России — продвигает пакетное предложение для людей пенсионного возраста, но ставка здесь делается также преимущественно на дебетовые карты.

Между тем представители Уральского банковского союза (УБС) говорят о том, что финансово-кредитные учреждения начинают пересматривать свою систему рисков относительно пенсионеров, хотя это происходит и не очень быстро. По словам заместителя председателя Уральского банковского союза Евгения Болотина, в первую очередь это связано с изменением в самой социальной группе и повышением активности её представителей.

— Пенсионеры теперь — это не только бабушки, как в советском прошлом. В этой категории появляются люди, которые рано выходят на пенсию, имеют смартфон и интересуются финансовым управлением. Поэтому мы видим, что банки начинают менять свой подход. Если раньше у них чётко стояло ограничение 60 лет для мужчины и 55 лет для женщины, то сейчас эта цифра увеличена до 70 и 65 лет соответственно, — говорит Болотин.