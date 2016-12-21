ЦБ выпустил «екатеринбургскую монету» к ЧМ-2018

Номинал монеты — 3 рубля, масса драгоценного металла 31,1 г

Опубликовано в №239 от 22.12.2016

Центральный банк России выпустил в оборот инвестиционные серебряные монеты серии «Футбол 2018». На оборотной стороне одной из них изображён Дом Севастьянова. Согласно плану, в 2016 году будет выпущено до 24 тысяч таких монет, ещё столько же запланировано к выпуску в следующем году.

Всего в серии четыре серебряных монеты, которые посвящены городам, где будут проводиться матчи мундиаля. Общий тираж монет — до 300 тысяч штук.

— На обороте серебряных монет стилизованная траектория полёта футбольного мяча отделяет изображение игрока с мячом от фольклорного орнамента, на котором находятся изображения, посвящённые российским городам: Екатеринбургу с Домом Н.И. Севастьянова на первой монете, Казани со скульптурой дракона Зиланта на второй, Калининграду с Кафедральным собором на третьей и Саранску с Кафедральным собором Святого праведного воина Феодора Ушакова на четвёртой, — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Отпускная цена Центробанка на инвестиционные монеты этой серии пока не сообщается. Аналогичные по номиналу и содержанию драгоценного металла сегодня стоят от 1186 до 1582 рублей.