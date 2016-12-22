Нижний Тагил покупает в лизинг 30 трамваев

Проезд в трамвае стоит 18 рублей, но школьники и пенсионеры платят по 10 рублей. За год вагоны перевозят 5,5 миллиона льготников. Скидку оплачивает муниципалитет. На компенсацию расходов в бюджет закладывают 45 миллионов рублей. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №240 от 23.12.2016

Мэрия Нижнего Тагила приобретает в лизинг 30 низкопольных трамваев и готова на это потратить полмиллиарда рублей. При обсуждении городского бюджета депутаты засомневались в приоритетах вложения средств, но чиновники доказали свою правоту.

«Тагильский трамвай» — один из главных проектов развития, заявленный мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым четыре года назад. Тогда трамвайный парк и инфраструктура общественного электротранспорта представляли жалкое зрелище. По городу крайне нерегулярно ходили старенькие вагончики с фанерными сиденьями. Некоторые маршруты были отменены из-за состояния путей. Тагильчане всерьёз обсуждали вопрос ликвидации электротранспорта. Но защитников трамвая оказалось больше, наиболее рьяно защищали любимый вид транспорта жители рабочей Вагонки. Они не только до мэра дошли — до президента. И тагильский трамвай начал движение вперёд.

Параллельно с ремонтом дорог стали вести замену путей, обновили все тяговые подстанции. Некоторые из них имели оборудование довоенного образца. Теперь подстанции стали автоматизированными и более надёжными в эксплуатации. Революция коснулась и парка вагонов. Их в муниципальном предприятии «Тагильский трамвай» 100 единиц, большинство вагонов выработали свой ресурс и морально устарели. Ежедневно на городские маршруты выходят 54 трамвая.

К новому 2015 году тагильчане получили подарок. Муниципалитет приобрёл в лизинг 10 стандартных и столько же низкопольных трамваев. В этом году обновление парка продолжится. В мэрии решили заявиться в федеральную программу поддержки предприятий транспортного машиностроения и купить трамваи с солидной скидкой.

— Действует постановление правительства России, которое гарантирует оте-

чественному производителю субсидию на каждый трамвай по 8 миллионов рублей. У нас есть возможность купить трамвай не за 18 миллионов, а за 10», — пояснила заместитель главы города по финансово-экономической политике Евгения Черемных.

Мэрия рассчитывает приобрести 30 трамвайных пассажирских вагонов по договору лизинга на семь лет, после чего имущество полностью перейдёт в собственность муниципалитета. Конструкция вагонов должна соответствовать требованиям госпрограммы «Доступная среда». Помимо этого, трамвай должен быть оборудован системой видеонаблюдения и навигационным модулем.