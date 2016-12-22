В Камышлове построят оптовую базу за 2,5 миллиарда рублей

Опубликовано в №240 от 23.12.2016

За пять лет в Камышлове должны запустить оптово-распределительный центр (ОПЦ), который займётся закупкой, хранением и предпродажной подготовкой сельхозпродукции. Площадка будет рассчитана на 52 тысячи тонн продукции.

Для проекта уже найден инвестор. Компания ООО «Уральский оптово-распределительный центр» приобрела земельный участок площадью 14,8 гектара, провела межевание территории, разработала проект. Он рассчитан до 2022 года. Ориентировочная стоимость — 2,5 миллиарда рублей. На 81 процент проект будет реализован за счёт заёмных средств, на 19 процентов — за счёт собственных средств инвесторов.

— Механизм поддержки ОПЦ в России существует с 2015 года. 20 процентов от суммы затрат компенсируется из федерального бюджета, 5 процентов — из регионального бюджета. Оптово-распределительный центр должен соответствовать определённым требованиям, например, иметь объём не менее 50 тысяч тонн, 60 процентов площадей центра должны занимать холодильники для хранения продукции, — отметил министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярёв.

На выездном совещании в Камышлове, которое прошло на днях, областной министр АПК, а также первый заместитель губернатора Алексей Орлов обсудили вопросы возможного участия области в реализации проекта. Планируется, что инвестору будут возмещены проценты по кредиту.

Напомним, в 2015 году по инициативе Евгения Куйвашева в приоритетные направления развития АПК в Свердловской области были включены проекты по строительству овощехранилищ и оптово-распределительных центров.