На уральском заводе, создающем ракеты, сменилась команда

Опубликовано в №240 от 23.12.2016

На екатеринбургском научно-производственном предприятии «Старт» им. А.И. Яскина (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») меняется руководящая команда. 16 декабря досрочно прекращены полномочия генерального директора Владимира Третьякова.

Новым руководителем НПП «Старт» вероятнее всего будет назначен Владимир Шашок, который с 17 декабря получил статус временно исполняющего обязанности гендиректора. Окончательное решение по этому поводу будет принято на годовом собрании акционеров — 27 февраля. Сейчас собственник предприятия может выдвигать кандидатуры на эту должность, однако, вероятнее всего, изменений не произойдёт. Владимир Шашок был переведён в Екатеринбург решением руководства «Ростеха». До этого он шесть лет руководил ФГУП «НИИ Сигнал» (также входит в «Ростех», работает на воздушно-космическую отрасль).