Екатеринбургский виншампанкомбинат признан банкротом

Опубликовано в №240 от 23.12.2016

Такое решение 19 декабря опубликовал Арбитражный суд Свердловской области в картотеке судебных дел.

Иск о признании ЕВШК несостоятельным подала Екатеринбургская инвестиционно-финансовая компания. Сумма требований кредиторов, согласно материалам дела, составляет 328,665 миллиона рублей.

В феврале 2016 года предприятие остановило производство алкогольных напитков и сдало лицензии, которые были действительны до 2018–2019 года. Екатеринбургский виншампанкомбинат был последним рабочим предприятием данной отрасли на Среднем Урале.