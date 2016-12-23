Автор


Ввод жилья в Екатеринбурге будет сокращаться

23 декабря 2016, 18:45 / Экономика
  • Опубликовано в №241 от 24.12.2016

Вчера, 23 декабря, гендиректор некоммерческого партнёрства «Управление строительства «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев дал прогноз развития рынка строительства и недвижимости на 2017 год и подвёл итоги уходящего года.

СТРОИТЬ БУДУТ МЕНЬШЕ. По его словам, компания полностью выполнила план по вводу площадей как генподрядчик в 2016 году: сдано 192 тысячи квадратных метров, из них 160 тысяч квадратных метров жилья. В следующем году вместе со спросом будут сокращаться объёмы строительства, для УК «Атомстройкомплекс» ориентировочно план составит 190 тысяч квадратных метров площадей, из которых будет 125 тысяч квадратных метров жилья.

Реальный объём собственных продаж компании в 2016 году снизился к предыдущему году на 15–20 процентов, и до 40 процентов к 2014 году.

— Мы понимаем, что миллион квадратных метров в год, которые строятся в Екатеринбурге сегодня, не востребованы покупателями. Сейчас объём вводимого жилья, который нужен рынку, едва перевалит за 500 тысяч квадратных метров, — сказал Валерий Ананьев, отметив, что с учётом уже готового жилья ёмкость рынка 2016–2017 года не превышает 600 тысяч квадратных метров.

ЦЕНЫ НЕ ВЫРАСТУТ. Несмотря на это, эксперт отметил, что не предвидит повышения цен на квартиры в будущем году.

— В росте цен никто не заинтересован, если они не будут обусловлены какими-то объективными причинами неожиданными для рынка. Если себестоимость строительства резко вырастет (например, резко обесценится рубль, в два раза подорожает арматура, как было недавно), застройщики не будут строить себе в убыток. Но это маловероятный сценарий. Если есть возможность продавать по ценам более низким и удовлетворять покупательский спрос, чтобы все люди, которые хотели бы купить квартиры, могли бы их купить — это была бы идеальная ситуация. Можно поставить любую цену, но не факт, что квартиру за неё приобретут, — сказал Валерий Ананьев. Он добавил, что отдельные повышения цен могут быть в случае очень удачных и ликвидных проектов, а также в отдельных районах города, где предложение меньше, чем спрос. Таким районом сейчас является Уралмаш.

ЧАСТЬ ЗАСТРОЙЩИКОВ УЙДУТ С РЫНКА. Другой тенденцией на рынке, по мнению эксперта, останется продолжающийся уход со строительного рынка части застройщиков и большого количества подрядчиков.

— Есть минимум 10 устойчивых застройщиков, которые вряд ли откажутся от своих планов. По данным Уральской торгово-промышленной палаты, у нас вводится в 2,5 раза больше квадратных метров на человека, чем в Москве. Рынок в Екатеринбурге очень конкурентный, клиентам есть из чего выбирать. Переживать от того, что застройщиков станет меньше, не надо: квартиры от этого не станут хуже, а покупатели только выиграют от того, что их меньше будут провоцировать демпингом и, может быть, обманутых дольщиков меньше будет. Положение подрядчиков сегодня более тяжёлое: их сейчас гораздо больше, чем строек, и застройщики спекулируют и демонстрируют по отношению к подрядчикам жёсткую ценовую политику. Если это будет продолжаться, то, когда на рынке наступит оттепель и объёмы строительства начнут расти, я не знаю, кто будет их закрывать, — опасается топ-менеджер.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Экономика

22 часа назад

Ввод жилья в Екатеринбурге будет сокращаться
Вчера, 23 декабря, гендиректор некоммерческого партнёрства «Управление строительства «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев дал прогноз развития рынка строительства и недвижимости на 2017 год и подвёл итоги уходящего года.

22 декабря 2016

Екатеринбургский виншампанкомбинат признан банкротом
Такое решение 19 декабря опубликовал Арбитражный суд Свердловской области в картотеке судебных дел.

22 декабря 2016

На уральском заводе, создающем ракеты, сменилась команда
На екатеринбургском научно-производственном предприятии «Старт» им. А.И. Яскина (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») меняется руководящая команда. 16 декабря досрочно прекращены полномочия генерального директора Владимира Третьякова.

22 декабря 2016

В Камышлове построят оптовую базу за 2,5 миллиарда рублей
За пять лет в Камышлове должны запустить оптово-распределительный центр (ОПЦ), который займётся закупкой, хранением и предпродажной подготовкой сельхозпродукции. Площадка будет рассчитана на 52 тонны продукции.

22 декабря 2016

Нижний Тагил покупает в лизинг 30 трамваев
Мэрия Нижнего Тагила приобретает в лизинг 30 низкопольных трамваев и готова на это потратить полмиллиарда рублей. При обсуждении городского бюджета депутаты засомневались в приоритетах вложения средств, но чиновники доказали свою правоту.

22 декабря 2016  Реклама

Предприятие Дмитрия Мазурова - вновь лучшее по технической эффективности в российской нефтепереработке
Актив New Stream Group и Дмитрий Мазурова, Антипинский НПЗ, назван экспертами эколого-энергетического агентства «Интерфакс-ЭРА» предприятием российской нефтеперерабатывающей отрасли с самой высокой технологической эффективностью производства.

22 декабря 2016  Реклама

Офисную мебель теперь можно купить в интернет-магазине "Дом Диванов"
Уютный и, главное, практичный офис – это практически половина успеха для деятельности компании, ведь именно от правильной компоновки всего внутреннего пространства зависит очень многое, в том числе и производительность труда сотрудников.

21 декабря 2016

ЦБ выпустил «екатеринбургскую монету» к ЧМ-2018
Центральный банк России выпустил в оборот инвестиционные серебряные монеты серии «Футбол 2018». На оборотной стороне одной из них изображён Дом Севастьянова. Согласно плану, в 2016 году будет выпущено до 24 тысяч таких монет, ещё столько же запланировано к выпуску в следующем году.

21 декабря 2016  Реклама

Облачные продукты Microsoft Office и мифы о них
Несмотря на то, что внедрение такого решения, как облачные продукты, лишь благоприятно отразилось на профессиональной деловой среде, в мире все еще много достаточно влиятельных противников подобных технологий.

21 декабря 2016

36 лет назад Рефтинская ГРЭС стала крупнейшей в России угольной электростанцией
В 1980 году электростанция, расположенная в посёлке Рефтинском, вышла на проектную мощность. После запуска последнего, десятого, энергоблока она стала крупнейшей в РСФСР тепловой станцией, работающей на каменном угле.

Последние новости
Что было раньше