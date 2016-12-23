Ввод жилья в Екатеринбурге будет сокращаться

Опубликовано в №241 от 24.12.2016

Вчера, 23 декабря, гендиректор некоммерческого партнёрства «Управление строительства «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев дал прогноз развития рынка строительства и недвижимости на 2017 год и подвёл итоги уходящего года.

СТРОИТЬ БУДУТ МЕНЬШЕ. По его словам, компания полностью выполнила план по вводу площадей как генподрядчик в 2016 году: сдано 192 тысячи квадратных метров, из них 160 тысяч квадратных метров жилья. В следующем году вместе со спросом будут сокращаться объёмы строительства, для УК «Атомстройкомплекс» ориентировочно план составит 190 тысяч квадратных метров площадей, из которых будет 125 тысяч квадратных метров жилья.

Реальный объём собственных продаж компании в 2016 году снизился к предыдущему году на 15–20 процентов, и до 40 процентов к 2014 году.

— Мы понимаем, что миллион квадратных метров в год, которые строятся в Екатеринбурге сегодня, не востребованы покупателями. Сейчас объём вводимого жилья, который нужен рынку, едва перевалит за 500 тысяч квадратных метров, — сказал Валерий Ананьев, отметив, что с учётом уже готового жилья ёмкость рынка 2016–2017 года не превышает 600 тысяч квадратных метров.

ЦЕНЫ НЕ ВЫРАСТУТ. Несмотря на это, эксперт отметил, что не предвидит повышения цен на квартиры в будущем году.

— В росте цен никто не заинтересован, если они не будут обусловлены какими-то объективными причинами неожиданными для рынка. Если себестоимость строительства резко вырастет (например, резко обесценится рубль, в два раза подорожает арматура, как было недавно), застройщики не будут строить себе в убыток. Но это маловероятный сценарий. Если есть возможность продавать по ценам более низким и удовлетворять покупательский спрос, чтобы все люди, которые хотели бы купить квартиры, могли бы их купить — это была бы идеальная ситуация. Можно поставить любую цену, но не факт, что квартиру за неё приобретут, — сказал Валерий Ананьев. Он добавил, что отдельные повышения цен могут быть в случае очень удачных и ликвидных проектов, а также в отдельных районах города, где предложение меньше, чем спрос. Таким районом сейчас является Уралмаш.

ЧАСТЬ ЗАСТРОЙЩИКОВ УЙДУТ С РЫНКА. Другой тенденцией на рынке, по мнению эксперта, останется продолжающийся уход со строительного рынка части застройщиков и большого количества подрядчиков.

— Есть минимум 10 устойчивых застройщиков, которые вряд ли откажутся от своих планов. По данным Уральской торгово-промышленной палаты, у нас вводится в 2,5 раза больше квадратных метров на человека, чем в Москве. Рынок в Екатеринбурге очень конкурентный, клиентам есть из чего выбирать. Переживать от того, что застройщиков станет меньше, не надо: квартиры от этого не станут хуже, а покупатели только выиграют от того, что их меньше будут провоцировать демпингом и, может быть, обманутых дольщиков меньше будет. Положение подрядчиков сегодня более тяжёлое: их сейчас гораздо больше, чем строек, и застройщики спекулируют и демонстрируют по отношению к подрядчикам жёсткую ценовую политику. Если это будет продолжаться, то, когда на рынке наступит оттепель и объёмы строительства начнут расти, я не знаю, кто будет их закрывать, — опасается топ-менеджер.