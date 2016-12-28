С новым домом!

Большинство новосёлов планирует встретить новый год в своих новых квартирах. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №244 от 29.12.2016

В Екатеринбурге приняли один из первых в России домов, построенных жилищно-строительным коо-перативом (ЖСК) с государственной поддержкой. Цена квадратного метра в новых квартирах 40 тысяч рублей против 60 тысяч на рынке.

Как рассказала «ОГ» председатель ЖСК «Альянс» Оксана Курикалова, кооператив был образован в июле 2013 года. В него вошли 216 семей, каждая из которых сегодня получила ключи в новом доме по улице Краснолесье, 72, построенном по индивидуальному проекту. Участниками ЖСК могли стать бюджетники всех уровней, проработавшие в учреждении не менее трёх лет и ранее не получавшие от государства земельные участки бесплатно, а также многодетные семьи.

— Кооперативу был безвозмездно передан участок земли, находящийся в собственности Уральского государственного аграрного университета. Также была зафиксирована стоимость квадратного метра — 40 тысяч 100 рублей, которая оставалась неизменной. Это среднерыночная цена по региону за третий квартал 2013 года. Для получения земельного участка нужно было сделать взнос в 20 процентов от необходимой суммы. В дальнейшем каждый член кооператива сам решал, как платить: всю сумму сразу или по графику. Можно было расплатиться материнским капиталом или взять ипотеку, — объяснила Оксана Курикалова.

Для Елены и Артёма Мясниковых трёхкомнатная квартира площадью около 80 квадратных метров обошлась примерно в три миллиона рублей. Молодая семья признаётся, что без государственной помощи им было бы трудно купить квартиру такого размера.

По словам начальника аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, сейчас на первичном рынке жилья в районах Академический, Краснолесье и Широкая Речка цена квадратного метра колеблется от 55 до 65 тысяч рублей, так что 40 тысяч за «квадрат» — это очень выгодное предложение.

— Перед строительным комплексом и государством сейчас стоит задача сделать цены на жильё как можно доступнее для граждан. Разработанный механизм, при котором государство бесплатно выделяет ЖСК земельные участки, позволяет значительно снизить цену без потери качества строительства. Особенно это касается крупных городов, где цена земли достаточно высокая. По этой программе в России сейчас возводится около 100 тысяч квадратных метров такого жилья, в основном в центре России — в Москве и Московской области, и я рад, что в Екатеринбурге реализуется пилотный проект, — прокомментировал замруководителя комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ, депутат от Свердловской области Сергей Бидонько.

— Это первый проект у нас в регионе, но далеко не последний. Нашему министерству по управлению госимуществом одобрили заявку, по которой будут выделены земельные участки ещё двум кооперативам — «Здоровье» и «Наш дом». Мы надеемся, что примерно через два года ещё 495 семей врачей и учителей Свердловской области смогут отпраздновать новоселье, — прокомментировал вице-губернатор региона Сергей Зырянов.

Кроме того, сейчас ведётся поиск участков ещё для трёх уже сформированных свердловских кооперативов. Всего в регионе в программе заявились более трёх тысяч человек.

По словам Сергея Бидонько, список тех, кто имеет право присоединиться к ЖСК с господдержкой, может расшириться. Фото: Павел Ворожцов