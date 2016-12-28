Ростех может создать на базе УВЗ бронетанковый холдинг

Опубликовано в №244 от 29.12.2016

Владимир Путин подписал указ о передаче ста процентов акций Уралвагонзавода (УВЗ), ранее принадлежавших Росимуществу, госкорпорации «Ростех». Указ вступил в силу во вторник.

Вероятная причина такого шага, учитывая объявленную ранее передачу Ростеху концерна «Тракторные заводы» — это создание Объединённой бронетанковой корпорации. Соответствующей информацией поделился в соцсетях замгендиректора УВЗ Алексей Жарич.

Возможность создания единого холдинга на недавнем брифинге озвучил и глава Ростеха Сергей Чемезов. Он заявил, что в связи с передачей госкорпорации основного актива «Тракторных заводов» — Курганмашзавода (единственного в России производителя БМП) — он может быть объединён с УВЗ в одну структуру. Бронетанковый холдинг может быть создан по образцу Объединённой авиастроительной корпорации и Объединённой судостроительной корпорации.

В УВЗ, отметив, что подобные решения принимает собственник, заявили, что «приветствуют объединение бронетанковых активов в единый холдинг как следующий этап развития УВЗ». На предприятии также подчеркнули, что в недавно принятой советом директоров стратегии до 2025 года как раз и шла речь о построении мощного диверсифицированного холдинга.

В самом Ростехе планы по развитию УВЗ и возможные кадровые перестановки обещали прокомментировать только после Нового года.