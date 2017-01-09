Дмитрий Медведев утвердил открытие парковок в Екатеринбурге к ЧМ-2018

Опубликовано в №2 от 10.01.2017

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев утвердил план транспортного обеспечения в городах на время проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года.

Согласно плану в Екатеринбурге к мундиалю будут организованы шесть перехватывающих парковок на три тысячи автомобилей. Также в городе появятся шестьдесят новых автобусов на газомоторном топливе.

В рамках стратегии в январе администрация Екатеринбурга и областной минтранс должны определиться с порядком предоставления права на бесплатный проезд в общественном транспорте во время соревнований отдельным категориям граждан. Кроме того, чиновники должны утвердить маршруты, по которым можно будет добраться до стадионов. Каким образом перевозчикам будет компенсированы недополученные доходы, будут понятно в марте этого года. К марту 2018 года на маршрутах спортивных соревнований будет создана автоматическая система видеофиксации нарушений правил дорожного движения.