Областная газета
Экономика 9 января 2017, 17:16

Дмитрий Медведев утвердил открытие парковок в Екатеринбурге к ЧМ-2018

  • Опубликовано в №2 от 10.01.2017 

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев утвердил план транспортного обеспечения в городах на время проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года.

Согласно плану в Екатеринбурге к мундиалю будут организованы шесть перехватывающих парковок на три тысячи автомобилей. Также в городе появятся шестьдесят новых автобусов на газомоторном топливе.

В рамках стратегии в январе администрация Екатеринбурга и областной минтранс должны определиться с порядком предоставления права на бесплатный проезд в общественном транспорте во время соревнований отдельным категориям граждан. Кроме того, чиновники должны утвердить маршруты, по которым можно будет добраться до стадионов. Каким образом перевозчикам будет компенсированы недополученные доходы, будут понятно в марте этого года. К марту 2018 года на маршрутах спортивных соревнований будет создана автоматическая система видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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