Китайские предприятия инвестировали в Россию в 2016 году более 14 миллиардов долларов

Опубликовано в №2 от 10.01.2017

Объём прямых нефинансовых инвестиций* китайских предприятий в Россию в 2016 году составил 14,02 млрд долларов США, сообщил представитель пресс-службы министерства коммерции КНР Шэнь Даньян, пишет газета «Хэйлунцзянская экономика».

По словам представителя министерства, в рейтинге источников инвестиций в Россию Китай занимает четвёртое место. Страны реализуют масштабные проекты в сфере атомной энергии, авиации, космонавтики, строительства инфраструктуры. Углубляется сотрудничество между регионами России и Китая — стороны создали Межправительственный комитет по сотрудничеству северо-востока Китая и Дальнего востока и Забайкалья России.

* При прямых инвестициях инвестор получает долю в уставном капитале предприятия не менее 10 процентов, что даёт возможность непосредственно участвовать в управлении предприятием.