Выплату в 5 000 рублей пенсионеры начнут получать с 13 января

Опубликовано в №3 от 11.01.2017

С 13 по 28 января 2017 года российские пенсионеры будут получать единовременную выплату в 5 000 рублей.

Эта выплата предусмотрена федеральным законом № 385, подписанным Президентом России Владимиром Путиным 22 ноября 2016 года и вступившим в силу 24 ноября 2016 года. На эти цели в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) зарезервированы 221,7 миллиарда рублей.

Такая прибавка к пенсии полагается всем без исключения пенсионерам. Есть только два обязательных требования: граждане должны постоянно проживать на территории Российской Федерации и являться получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Кстати Прогнозируется, что в течение 2017 года численность пенсионеров по линии ПФР увеличится с 43,3 млн до 43,9 млн человек. Увеличение по сравнению с 2016 годом связано с естественным ростом численности пенсионеров в стране.

Как пояснили в пресс-службе ПФР, начисление таких выплат будет производиться на основании уже имеющихся документов. Это значит, что не нужно специально куда-либо идти и подавать какие-то заявления. Если пожилой человек получает две пенсии (одну обычную, а вторую, допустим, как «военный» пенсионер), то единовременная выплата будет произведена через Пенсионный фонд России.

Причём объявленные ПФР сроки доставки январских 5 000 рублей — с 13 по 28 января 2017 года — действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, как они получают пенсию: через Почту России или другую доставочную организацию. Начиная с 13 января почтальоны начнут доставлять единовременную выплату вместе с пенсией за январь. Тем пожилым людям, которые получают пенсию через кредитные организации, деньги будут перечислены в обычном порядке на банковские счета.

Сложность возникла с пенсионерами, которые по графику обычно получают деньги с 3 по 12 число каждого месяца. В пресс-службе ПФР сообщили, что этим людям выплата будет произведена с 13 по 28 января. Это значит, что им придётся второй раз за месяц ждать, когда почтальон принесёт домой дополнительные средства.